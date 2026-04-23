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泰國副總理兼外長希哈薩近日訪問緬甸，與新任總統敏昂萊會面，不僅帶出緬甸試圖修補與東協關係的訊號，也首度釋出關於遭囚禁的前領袖翁山蘇姬近況。泰方指出，翁山蘇姬目前「受到良好照顧」，且緬甸政府正考慮釋出進一步「好消息」，外界關注是否與減刑或人道安排有關。希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）於4月21日抵達奈比多，隔日與敏昂萊（Min Aung Hlaing）會談，成為對方就任總統後首位會面的東協高層官員。會前他表示，泰國希望在推動緬甸與東協關係正常化過程中扮演更積極角色，並認為這次權力交接可能為緬甸帶來新的政治契機，朝向和平與和解邁進。會後，希哈薩轉述敏昂萊說法指出，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）健康與待遇狀況無虞，當局也正在研議進一步措施。他提到，多個東協國家長期關切翁山蘇姬的身心狀況，如今緬方釋出相關訊息，被視為試圖釋放善意、改善對外形象。現年80歲的翁山蘇姬，自2021年軍方政變後持續遭監禁，並因多項罪名被判總計27年刑期，其支持者與國際社會普遍質疑案件帶有政治考量。近期敏昂萊已頒布特赦，將她刑期減少約1/6，同時獲釋的還包括前總統溫敏（Win Myint）。希哈薩也強調，東協各國希望協助緬甸重返區域合作機制，但前提是緬方需回應外界關切，包括政治對話、停火與人道援助等議題。他指出，目前採取循序推進方式加強往來，透過實際互動促進緬甸逐步回歸區域架構。自2021年政變以來，東協已限制緬甸軍政府領導人參與峰會，僅允許非政治代表出席，同時持續要求落實「五點共識」，但整體進展仍有限。外界觀察，泰國此次主動接觸緬甸新政府，也反映區域內對其政權態度出現微妙變化。敏昂萊在4月初就任總統時曾表示，未來將以推動國內和平與民族和解為優先，並著手改善對外關係，尤其希望與東協恢復正常互動。隨著東協峰會預計5月登場，緬甸是否釋出更具體行動，將成為觀察重點。