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海牙國際刑事法院對菲律賓前總統杜特蒂案再作出關鍵裁定。上訴法官22日確認，儘管菲律賓早已退出《羅馬規約》，法院對杜特蒂涉入「掃毒戰」大規模殺戮案仍具管轄權，也駁回辯方要求中止審理並立即放人的聲請，讓這起備受矚目的反人道罪案件得以繼續推進。根據裁決內容，法官認為，國際刑事法院在菲律賓退出前，就已針對相關案件啟動初步審查，這一點足以構成持續管轄的基礎。辯方主張，菲律賓已於2018年宣布退出國際刑事法院，因此法院無權再審理杜特蒂（Rodrigo Duterte）案，但上訴庭維持原判，沒有接受這項說法。根據《路透社》報導，杜特蒂並未出席這場裁決程序。自2025年3月遭逮捕並移送海牙後，他一直被羈押在國際刑事法院。法院這次也一併駁回辯方要求立即釋放的聲請，代表杜特蒂短期內仍將持續被拘留，等待後續審理進展。檢方指控，杜特蒂在2016年至2022年擔任菲律賓總統期間，成立、資助並武裝所謂的「死亡小隊」，鎖定涉嫌販毒或吸毒者並加以殺害。指控涵蓋時間甚至可追溯至他仍任達沃市長時期，從2011年11月起一路延伸至2019年3月16日，也就是菲律賓正式退出國際刑事法院生效之日。這項裁決一出，菲律賓受害者家屬隨即表達歡迎。有家屬在菲律賓當地透過直播觀看宣判過程，當結果出爐時現場響起掌聲，還有人高喊要追究杜特蒂責任。對許多長年等待究責的家屬而言，這不只是程序上的勝利，也代表這場延燒多年的「掃毒戰」爭議，終於繼續朝實質審判邁進。杜特蒂則一再為掃毒政策辯護，堅稱自己只允許警方在自衛情況下開槍，也否認自己犯下反人道罪。不過，隨著上訴庭確認法院具備管轄權，案件接下來將不再停留在程序攻防，而是逐步走向實體審理，國際社會也將持續關注這場可能改寫菲律賓政治與司法歷史的審判。