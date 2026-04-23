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八木海莉首度來台開唱 5月4日遠大售票登記抽選

登記報名期間為2026年5月4日（月）13:00～5月6日（三）13:00

中獎公布時間為2026年5月8日（五）12:00

一般販售為2026年5月20日（三）12:00

八木海莉介紹 知名動畫主題曲演唱者

日本空靈系創作歌姬八木海莉今年12月出道滿五週年，終於確定於8月30日（日）在台北三CLAPPER STUDIO舉辦《八木海莉 ONE-MAN LIVE 2026 in TAIPEI》演唱會，門票均一1900元，只在Ticket Plus 遠大售票系統登記抽選。數年前曾透露很想來台灣的她，當時連護照都已經準備好，卻因環境因素無法成行，聽到台北場終於定案時，八木海莉表示：「因為是第一次到海外，所以很期待能品嚐在平常吃不到的台灣美食。」八木海莉《八木海莉 ONE-MAN LIVE 2026 in TAIPEI》將於8月30日（日）在台北三創CLAPPER STUDIO舉行，票價為新台幣1900元（全站席）以及身心障礙者席950元等2種，通通以實名制抽選，，更多售票詳情可洽Ticket Plus 遠大售票系統或主辦單位大鴻藝術官方社群專頁。2002年9月5日出生的八木海莉現年23歲，其實從小就有個歌手夢，某次參加選秀會後，才意識到唱歌的樂趣，也成為立志成為歌手的契機，國中畢業後就獨自一人從廣島前進東京追求夢想。2021年為描述AI歌手故事的動畫《Vivy -Fluorite Eye's Song-》主角Vivy獻聲，演唱片頭曲〈Sing My Pleasure〉引發高度矚目，之後也陸續為《魔法科高中的劣等生》系列以及《不死不運》等動畫作品演唱主題曲。在得知能在9月5日生日前夕到台北舉辦演唱會時，八木海莉開心表示一直以來都很想在日本以外的地方開演唱會，所以確定能在台北演出時真的非常開心。她希望可以帶來一場很有八木海莉風格的演唱會，和大家一起享受的演出。同時更透過主辦單位大鴻藝術向台灣歌迷喊話，「真的很期待能和大家見面！請先多聽八木海莉的歌曲，做好準備來現場等我喔！」