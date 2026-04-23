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馬來西亞登嘉樓一場小擦撞，最後沒有演變成爭執，反而成了一段讓不少網友動容的暖心故事。一對生活並不寬裕的婆孫，撞上別人的車後主動留字條、現金與聯絡方式認錯，車主得知她們的處境後，不只把賠償金退回去，還另外掏錢幫忙，讓這起原本平常的事故，多了幾分人情味。根據《光明日報》報導，署名「mubinnnz」的男子在Threads發文分享，自己4月17日把車停在登嘉樓瓜拉登嘉樓Manir巴剎附近，回來取車時，發現擋風玻璃夾著一張字條。打開一看才知道，原來是一名女子與她的祖母不慎撞上他的車尾，兩人除了在字條中道歉，也留下206令吉（約新台幣1641元）現金作為賠償，還附上聯絡方式，擔心錢不夠修車。車主後來主動聯絡對方，才得知這名祖母已70歲，在兒女離世後獨自照顧孫女，兩人相依為命，生活條件並不寬裕。得知這段身世後，他決定親自登門，把對方留下的賠償金退回，另外再多給一些錢，希望多少幫上忙。男子也把與對方聯繫的截圖一併貼出，並在貼文中寫道，社會上其實還有很多人正面對更艱難的生活，希望大家都能遇到善意，也把這份善意繼續傳下去。整起事件在網路上引發不少討論，許多網友稱讚婆孫願意負責、不逃避，也認為車主願意體諒處境、把錢退回還伸手幫忙，同樣難得。整起事件沒有激烈衝突，也沒有責任推諉，反而讓人看見最單純的人性選擇。婆孫選擇誠實面對、留下聯絡方式與現金負責，車主在了解對方處境後做出更寬厚的回應，讓一場原本可能引發糾紛的意外，轉為彼此體諒的善意循環。這樣的互動之所以被大量轉發，不只是因為溫暖，更因為在現實壓力下，仍有人願意相信誠信與善良值得被回應。