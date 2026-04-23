我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢升高、全球供應鏈震盪之際，越南與韓國把合作再往前推一步。越共總書記、越南國家主席蘇林22日在河內與南韓總統李在明會談，雙方不只把能源安全、供應鏈穩定列為當前重點，還同步擴大核能、半導體、AI與基礎建設布局，並見證12項合作文件簽署，朝2030年雙邊貿易額1500億美元（約新台幣4.726兆元）目標加速靠攏。根據《路透社》與《越通社》報導，蘇林在會談中表示，李在明此行反映兩國之間高度政治互信，越方也歡迎韓國企業加碼投資越南，尤其鎖定基礎設施、智慧城市、半導體、AI資料中心、核電與智慧港口等領域。李在明則說，韓越在穩固互信基礎上，已決定把合作從既有的經貿與投資，再往能源安全、基建與高科技延伸。這場峰會後，雙方共同見證12份合作備忘錄簽署，涵蓋核能、電力、基礎建設、人工智慧、食品、藥品與安全合作等項目。從合作範圍來看，兩國這次不只是在補強既有產業鏈連結，也是在替下一波高耗能、高技術產業布局預先鋪路，特別是越南近年積極擴張製造業，電力需求快速上升，讓核能與穩定供電成為外資最關心的條件之一。面對全球貿易秩序動盪，以及電子製造與關鍵零組件供應重組，韓國希望深化與越南在能源、製造與供應鏈整合上的連結；越南則希望藉由韓企投資，繼續往半導體與AI等高附加價值產業升級。這代表雙方合作已不只是傳統代工與出口，而是往更上游、更核心的技術與基礎設施協作移動。雙方已同意推動越南核電廠聯合研究，規劃中的電廠裝置容量約2GW至3.2GW，目標在2035年前建成。這項安排也讓韓國在越南未來能源版圖中的角色明顯上升，因為越南若要支撐半導體、資料中心與大型製造基地擴張，穩定且大量的電力供應幾乎是基本門票。雙邊貿易額2025年達895億美元（約新台幣2.819兆元），年增9.6％；2026年第一季已達269億美元（約新台幣8475億元），年增30％。雙方這次再把2030年目標定在1500億美元（約新台幣4.726兆元），代表未來幾年不只要衝量，也要把合作內容從傳統製造、消費電子與零組件，進一步拉向能源、科技與基礎建設等更深層領域。從雙邊關係脈絡來看，韓國與越南自1992年12月22日建交，並於2022年把關係升級為「全面戰略夥伴」。雙方近年政治互信持續加深，高層互訪密集。李在明此行是4月21日至24日對越南進行國是訪問，21日下午已抵達河內；而蘇林則是在李在明去年8月就任後，首位訪韓的外國元首，兩國互動節奏明顯升溫。目前韓國是越南最大外資來源國之一，雙方合作深度早已不只停留在貿易層面。隨著三星等韓企持續把越南視為重要製造與出口基地，在中東風險、能源價格波動與全球供應鏈重組交錯之下，越韓都想把彼此綁得更緊，讓雙邊關係從「投資夥伴」往「戰略產業夥伴」再推進一步。