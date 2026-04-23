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Novelbright介紹 主唱竹中雄大因歌唱節目再爆紅

▲Novelbright五股演唱會票價、座位圖。（圖／和協整合行銷）

日本超人氣搖滾樂Novelbright今年3月7日才結束高雄演唱會，今（23）日宣布「台北當然也要來一場」，將帶著全新專輯《PYRAMID》三度登台舉辦巡演最終壓軸場《Novelbright ASIA TOUR 2026 ～PYRAMID～》台北站，時間為10月24日（星期六）在新北市五股工商展覽中心舉行，票價分成3900元、3600元、2800元、2000元以及身障席1950元，5月8日中午12點在年代售票系統開賣，更多詳情可至主辦單位和協整合行銷官方社群專頁查詢。演出日期：2026年10月24日（六）18:00演出地點：新北市工商展覽中心演出票價：A區3900、B區3600、C區2800、D區2000、身障席1950購票時間：2026年5月8日（五）12:00購票方式：年代售票系統、各大便利商店購票網址：網頁建構中Novelbright由主唱竹中雄大、吉他手山田海斗與沖聰次郎、貝斯手圭吾、鼓手ねぎnegi組成，從社群平台爆紅一路唱進主流市場，甚至直接攻占各大音樂排行榜，氣勢一路飆升。他們的代表作〈Walking with you〉、〈ツキミソウ（Evening Primrose）〉、〈愛とか恋とか（Aitoka Koitoka）〉更是首首破億播放，串流成績穩穩站在頂端。主唱竹中雄大更因為參加日韓合作的節目《韓日歌王戰》爆紅，在日韓兩地掀起現象級討論熱潮，他表示一年前在韓國還能自在外出用餐，但最近半年開始，進餐廳常常就會有人叫他名字，讓他很驚訝，甚至還收到粉絲招待，「有次去吃韓式雞湯鍋，對方說是粉絲，最後甚至不收錢。」讓他受寵若驚。Novelbright也發行了全新專輯《PYRAMID》，以「跨越時代、難以預測卻持續被喜愛的存在」為概念，靈感來自對歷史與未知事物的興趣，希望作品能讓聽者產生不同解讀，不侷限於單一情境。而專輯主打歌之一的〈透明〉作為動畫《冰之城牆》主題曲，主唱竹中雄大透露是在閱讀原作後創作，從角色面對他人眼光與距離感的掙扎出發，同時融入自身情緒，才順利完成這首歌。竹中雄大近日為了宣傳專輯，在接受媒體訪問時談到音樂啟蒙，他表示從小就喜歡柚子，國中開始接觸木吉他並練習〈夏色〉，同一時期也因朋友介紹無意間看到ONE OK ROCK出道曲〈內秘心書〉現場演出畫面受到衝擊，他笑說：「那真的很衝擊，我甚至在等紅綠燈時看了三次，錯過了好幾次綠燈，那是我第一次被『樂團』震撼。」