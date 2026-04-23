我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉（如圖）在和陳妍希離婚後，繼續當演員，兩人依然共同扶養小孩，本月陳曉有新戲《秦謎》即將上檔。（圖／翻攝自微博）

演藝圈昔日的神仙眷侶陳妍希與陳曉，自去年2月正式官宣離婚後，陳妍希甩開婚變陰霾，在甜寵劇《狙擊蝴蝶》裡大談姊弟戀，收視破億奪冠軍，顏值也重回巔峰，被粉絲形容為「逆生長」、「美回沈佳宜」。陳曉最近也有《秦謎》，他減重12公斤，以消瘦狀態重塑帝王形象。兩人仍共同扶養孩子，彼此之間並沒有交惡。離婚後的陳妍希被網友盛讚「活出了重生感」、「離婚是最好的美容術」，她在穿搭與外型上大做減法，剪掉長髮、瘦身成功，整體氣質輕盈自信，彷彿回到了15年前她的電影代表作《那些年，我們一起追的女孩》裡的「沈佳宜」一角。此外，她主演的都市情感劇《狙擊蝴蝶》近期強勢霸榜。她在劇中與小19歲的鮮肉周柯宇搭檔，顯示收視市占率長居冠軍。此外，恢復單身後的陳妍希也不忍長期受網路攻擊，今年4月她透過工作室宣布告贏了長期抹黑她的黑粉，並將賠償金全額捐贈，讓她贏得了大批獨立女性粉絲的支持。相較於陳妍希的明豔動人，陳曉這一年顯得較為低調，將全部精神注入演戲工作。他的最新作品《秦謎》將於本月發布首支預告，他在劇中挑戰秦始皇「嬴政」。為了符合角色中秦始皇那種多疑、威嚴且孤單的心理，他狠下心減重12公斤，玄衣冠冕下的骨相凹陷，眼神冷酷如冰。現在粉絲們也都在觀望新劇《秦謎》裡的陳曉，有沒有新突破。目前兩人為了小孩仍維持基本的合作育兒關係，但在事業上，他們已朝各自的方向前去。