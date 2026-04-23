這才是真正的強者心態！曾因「最佳辯士」獲獎紀錄爭議、慘遭 5 所大學醫學系取消錄取資格的楊同學，如今以更強勢的姿態重回大眾視野。他不但在風波後僅用 35 天就逆襲考上成大醫學系，近日更宣布參選成大學生會長，並提出多項校園改革政見。這種從「人生完蛋了」到「醫科會長候選人」的超強跳躍，讓網友紛紛跪倒驚呼：「這心理素質簡直是怪物等級！」
🟡 遭 5 醫科棄錄沒擊垮！曾被嘲誠信破產、人生完蛋
回顧 2025 年，楊同學以學測 74 級分的高分橫掃各校，卻在申請入學時被爆出學習歷程檔案中的「最佳辯士」獎項名稱與實際不符。一時間，陽明交大、北醫、中國醫等 5 所大學醫學系接連撤銷錄取，這對於任何一名高三生來說，都是近乎「社死」的毀滅性打擊。當時外界紛紛認為他的醫學夢已然終結，沒想到這只是他傳奇逆襲的開端。
🟡 絕地反擊：母親一句話，讓他 35 天拚進成大醫
面對各界取消資格與網路輿論，楊同學並未選擇頹廢。他在母親一句「再做一次會很難嗎？」的激勵下，毅然投入分科測驗。在距離考試僅剩 35 天的極高壓下，他完成了大量複習，最終以行動回應質疑，憑真本事考取成大醫學系。楊同學坦言，過去的爭議是成長的養分，而分科測驗的成功則是自己心態蛻變的最佳證明。
🟡 IG 拋六大政見：推動 16 週制與 YouBike 入校
進入成大後，楊同學不避諱過去爭議，反而積極投入學權服務。他在 IG 公布競選藍圖，以「校園生活感、學權實質化」為目標，提出包含：推動「學期 16 週制」評估、爭取「YouBike 進入校園」、設置「24 小時討論空間」，以及持續推動生理棉機、多元性別空間與心理假等。此外，他還規劃舉辦封街遊行與跨系麻將大賽，希望讓成大人對校園更有歸屬感。
消息在 Threads 等社群平台傳開後，引發網友熱烈討論。不少人佩服表示：「原本以為他會從此消失，沒想到爬得更高」、「這心理素質不當醫生真的可惜」、「能把挫折轉化為動力，這才是強者」。儘管仍有對過去爭議的討論，但多數網友對其「跌倒後再戰」的強韌意志力給予高度肯定。
🟡 選舉重要日程：5 月 6 日啟動線上投票
成大學生會第 34 屆選舉已進入關鍵期，根據選委會公告，重要日程如下：
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回顧 2025 年，楊同學以學測 74 級分的高分橫掃各校，卻在申請入學時被爆出學習歷程檔案中的「最佳辯士」獎項名稱與實際不符。一時間，陽明交大、北醫、中國醫等 5 所大學醫學系接連撤銷錄取，這對於任何一名高三生來說，都是近乎「社死」的毀滅性打擊。當時外界紛紛認為他的醫學夢已然終結，沒想到這只是他傳奇逆襲的開端。
🟡 絕地反擊：母親一句話，讓他 35 天拚進成大醫
面對各界取消資格與網路輿論，楊同學並未選擇頹廢。他在母親一句「再做一次會很難嗎？」的激勵下，毅然投入分科測驗。在距離考試僅剩 35 天的極高壓下，他完成了大量複習，最終以行動回應質疑，憑真本事考取成大醫學系。楊同學坦言，過去的爭議是成長的養分，而分科測驗的成功則是自己心態蛻變的最佳證明。
🟡 IG 拋六大政見：推動 16 週制與 YouBike 入校
進入成大後，楊同學不避諱過去爭議，反而積極投入學權服務。他在 IG 公布競選藍圖，以「校園生活感、學權實質化」為目標，提出包含：推動「學期 16 週制」評估、爭取「YouBike 進入校園」、設置「24 小時討論空間」，以及持續推動生理棉機、多元性別空間與心理假等。此外，他還規劃舉辦封街遊行與跨系麻將大賽，希望讓成大人對校園更有歸屬感。
消息在 Threads 等社群平台傳開後，引發網友熱烈討論。不少人佩服表示：「原本以為他會從此消失，沒想到爬得更高」、「這心理素質不當醫生真的可惜」、「能把挫折轉化為動力，這才是強者」。儘管仍有對過去爭議的討論，但多數網友對其「跌倒後再戰」的強韌意志力給予高度肯定。
🟡 選舉重要日程：5 月 6 日啟動線上投票
成大學生會第 34 屆選舉已進入關鍵期，根據選委會公告，重要日程如下：
- 4/30 (四)：發布選舉公報
- 5/04 (一)：政見發表會與辯論會
- 5/06 - 5/08 (五)：正式線上投票
- 5/08 (五)：公布選舉結果