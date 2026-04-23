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台北市南港高中驚傳水痘群聚，學生不滿學校疑似消極處理，根據衛生局表示，截至23日通報人數共4位。台北市議員陳宥丞今（23）日指出，從局處回應可看到，自4／17日接獲第一例通報，此後每天都有個案增加，局處卻從22日才派案加強衛教宣導，市府、校方應該要提早因應。有網友昨在社群平台Threads上爆料，學校自4／1出現第一例水痘，一直到4／16共有4例，學校當天就用紫光燈消毒，但到了到了20號，又新增3例水痘個案，讓他生氣的是，同學發現手上起紅疹後前往健康中心，阿姨卻說要觀察1到2天，而且沒有讓學生回家，是學生覺得這樣不妥才自行回家。網友說，學生們於20號當日向學校反應，為什麼不停課？學校的回答是要再開會，結果開會討論的方案竟然是宣導衛生教育，而且說人數沒有達標不能停課，要一天出現3到4個案例才能停！而且學校只說要多洗手、戴口罩，也沒有給學生防疫假，要請假只能請事假，讓學生覺得很不合理！該網友也提到，全班33個人，有8個確診，還不停課，學生都知道水痘的潛伏期很長，有10到21天，難道學校不知道嗎？如果知道，為什麼不停課？這樣只是會讓學生覺得，學校只是在嫌麻煩，才不想停課！對此，陳宥丞今痛批，4／17開始，每天有個案不斷增加，但學校昨天才開始疫調和衛教宣導，光是同學知道的數字和實際情形有落差，就知道學校有責任，應趕快釐清事情，避免造成恐慌，而且未來不要再發生。