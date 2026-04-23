我是廣告 請繼續往下閱讀

▲momo購物網宣布超商取貨「低門檻免運」全站上線，現在只要290元就能超商取貨免運費。（圖／官方提供）

串聯7-ELEVEN、全家 全台逾萬據點更方便

超商取貨再加碼 炸雞、雙手卷、冰美式一次送

7-ELEVEN取貨加碼送

全家取貨加碼送

▲PChome 24h購物、博客來等平台還需要350~390元門檻超取免運。（圖／官方提供）

其他網購平台超商取貨免運門檻

買網購不用硬湊免運！momo購物網宣布即日起「超商取貨」免運門檻下調至290元，且擴大全站商品適用，攜手7-ELEVEN、全家便利商店，讓消費者買洗面乳、零食、保養品等小額商品也能輕鬆達到免運門檻，此外，momo也同步祭出超商取貨加碼優惠，送炸雞、雙手卷、冰美式等。其他網購超商取貨免運門檻一次看。momo即日起超商取貨免運門檻正式下調至290元，並擴大全站商品適用，momo指出，這項低門檻免運服務，先前已於mo店+試行，上線後免運店家訂單數成長近一成，超商取貨訂單數則成長約20%，顯示消費者對小額免運需求明顯升高。除了價格門檻下修，momo此次也串聯7-ELEVEN與全家便利商店，並支援i郵箱、OK、萊爾富與myfone門市取貨，全台合計超過萬個取貨點，會更加方便。momo同步結合超商通路推出取貨加碼活動，於7-ELEVEN取貨單筆滿399元送甜辣醬炸雞，於全家取貨單筆滿399元則有指定優惠；若在5月底前於7-ELEVEN單筆滿千元，可獲夢幻雞翅，於全家單筆滿千元則可獲經典人氣雙手卷。4月1日至5月31日單筆滿千送夢幻雞翅5月1日至10日單筆滿399送大冰美5月5日與10日單筆滿千送冰奶茶5月19日至22日單筆滿399送甜辣醬炸雞4月1日至30日單筆滿千送經典人氣雙手卷5月1日至31日單筆滿千送香菇雞粥5月1日至10日單筆滿399送海苔肉鬆麵包5月5日與10日單筆滿千送香草嫩雞胸5月19日至22日單筆滿399送霜淇淋。蝦皮購物：蝦皮店到店目前平日滿199元免運；週三、週六免運日降至149元。若是「隔日到貨」則為滿349元免運，「環保無包裝」則為滿99元免運。PChome 24h購物：單筆滿350元免運博客來：單筆滿350元免處理費。Yahoo購物中心：多數店家超商取貨390元出貨免運樂天市場： 7-ELEVEN取貨滿299元免運