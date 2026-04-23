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▲珍娜傑克森拒絕在哥哥麥可的生平電影中出現，片子裡連對白都沒提到這個小妹的存在。（圖／美聯社／達志影像）

▲《麥可傑克森》找來麥可本尊的姪子賈法傑克森（中）來扮演他，許多觀眾都讚嘆頗為神似。（圖／UIP提供）

▲兩度入圍奧斯卡影帝的實力派男星柯爾曼多明戈，在《麥可傑克森》扮演麥可的爸爸，是片中最為負面形象的角色。（圖／UIP提供）

將傳奇巨星生平故事搬上大銀幕的《麥可傑克森》，影片內容引起熱烈討論，最讓觀眾好奇的焦點之一，是跟麥可傑克森同樣身為演藝界巨星的小妹珍娜，片中完全沒有登場，對白裡也都未提及，成了家人中極少數澈底消失的代表。姊姊拉托雅解釋：「我們有問過她，而她婉拒了，所以必須尊重她的意願。」儘管影評給予這部電影的分數不如預期，不少觀眾看完片子倒覺得相當滿意，甚至會在戲院裡跟著影片哼起麥可的經典名曲，氣氛很嗨。「流行樂之王」麥可傑克森在世時是全球知名度最高的巨星之一，演唱會場場爆滿，還不見得每個地區都能邀到他來表演。許多觀眾的青春裡都有麥可傑克森的名曲陪伴，電影裡也出現了大量他最膾炙人口的名作，像是〈Thriller〉、〈Beat It〉、〈Bad〉等，幾乎每一首都能讓資深樂迷琅琅上口，也成為欣賞這部片最大的享受。只是觀眾也好奇，珍娜傑克森哪去了？為何兄弟、姊姊都登場，唯獨這個跟他一樣紅透半邊天的小妹不見蹤影？果然就是有原因。其實歐美八卦報導早在《麥可傑克森》尚未上映前，已稱這部由傑克森家族高度參與的影片，情節讓珍娜和麥可的女兒派瑞絲很不滿意，認為美化過度、不是她們認識的麥可，有許多都跟事實不符，不過關於珍娜的部分，她並沒承認，只是片子裡也由於她的堅持，不得不刪掉她曾經參與麥可生命的相關描述，連在台詞裡都沒有提到過這位小妹。《麥可傑克森》由麥可的親姪子賈法領銜主演，賈法的爸爸傑曼對她在演藝圈的前途抱著期望，也希望整個家族都能給予支持，對此導演安東尼法奎表示：「我對珍娜有很多的尊敬和愛，這些都ＯＫ，我知道她很支持賈法，這才是最重要的。」歐美影評大都認為《麥可傑克森》有如流水賬，只是讓他的名曲陸續出現，有的還唱完整首，卻只花了很少的篇幅在剖析他的內心，觀眾最多只看到他從小被爸爸逼著走上舞台，直到成年後努力爭取回自由，卻又沒人能理解他的內心，這種頗為浮面的角度，麥可性格中的非光明面，甚至是多年來一直被牽扯的「疑似戀童」爭議，完全沒有點到，不熟悉麥可的年輕觀眾，恐怕也無法從這部電影更增加對他的了解，只能知道他就是個紅遍全世界的巨星而已。據稱《麥可傑克森》原本的情節是會提到麥可被控戀童的案件，只是在仔細翻查當年的和解條件，發現當初有規定任何電影都不准提到控訴者之一喬丹錢德勒的名字，使得這部分的相關劇情都必須拿掉，讓整部片更像是單純對麥可在樂壇成就的回顧，他的掙扎只碰觸到一些些，也有可能這就是粉絲想看到的樣子，仍有不少人大讚片子讓他們超感動，完全不理會影評的抨擊。