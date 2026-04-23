簡沛恩以歌手出道，後來演出《神機妙算劉伯溫》、《台灣龍捲風》、《白色巨塔》等戲劇打開知名度，2013年逐漸轉向幕後及創業，目前副業涵蓋餐飲、美妝與寵物多個領域，曾經創下單月營收突破4000萬元的紀錄，51歲的她沒結婚也沒小孩，被問及「誰要幫妳送終」，簡沛恩直言：「我已經計畫好了！」透露將由友人打理身後事，並選擇植葬回歸塵土。
簡沛恩陸續送走4至親 面對死亡更害怕失去
昨（22）日，簡沛恩在粉專上傳短片，指出近年陸續送走外婆、爸爸及像女兒的愛貓「米粒」，以前可能覺得死亡是一件很可怕的事，但現在與其說害怕死亡，其實是害怕失去，「因為死亡這件事代表著我會永遠失去他們，但我們就算害怕，還是沒有辦法去抗拒死亡這件事情，因為死亡就是人生一定要經歷。」
簡沛恩身後事早已規劃 委託友人操辦並植葬
此外，沒伴侶、沒子嗣的簡沛恩也鬆口後事規劃，透露已經找好小她十幾歲的朋友，未來在某個時段把保險受益人委託給對方，「等於是用我保險用的錢，付一些要花的費用（處理身後事），還有，畢竟沒有孩子來拜我，我可能就會選植葬的地方，塵歸塵，土歸土。」
人生沒什麼好計較 簡沛恩：珍惜當下每一刻
簡沛恩認為人到最後就是一坨灰，「有時候真的覺得其實人生真的沒有什麼好計較的，到最後就是這樣，唯一我們能把握的就是在世的時候，好好珍惜每天，人生在世其實真的不長，尤其現在世界很混亂，我們永遠不知道，下一刻是什麼，能做的就是把這一刻好好的過好。」
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「孩子也不會理你」、「人生無常，珍惜現在，把握當下」、「真的塵歸塵，土歸土，怎麼來怎麼去，無罣礙」、「結婚也沒有比較好，小孩算了吧」、「很好的觀念」、「目前保險受益人寫朋友，跟妳一樣沒小孩」、「很欣賞妳看的很開！但目前還是需要珍惜現在！」
資料來源：簡沛恩臉書
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昨（22）日，簡沛恩在粉專上傳短片，指出近年陸續送走外婆、爸爸及像女兒的愛貓「米粒」，以前可能覺得死亡是一件很可怕的事，但現在與其說害怕死亡，其實是害怕失去，「因為死亡這件事代表著我會永遠失去他們，但我們就算害怕，還是沒有辦法去抗拒死亡這件事情，因為死亡就是人生一定要經歷。」
此外，沒伴侶、沒子嗣的簡沛恩也鬆口後事規劃，透露已經找好小她十幾歲的朋友，未來在某個時段把保險受益人委託給對方，「等於是用我保險用的錢，付一些要花的費用（處理身後事），還有，畢竟沒有孩子來拜我，我可能就會選植葬的地方，塵歸塵，土歸土。」
人生沒什麼好計較 簡沛恩：珍惜當下每一刻
簡沛恩認為人到最後就是一坨灰，「有時候真的覺得其實人生真的沒有什麼好計較的，到最後就是這樣，唯一我們能把握的就是在世的時候，好好珍惜每天，人生在世其實真的不長，尤其現在世界很混亂，我們永遠不知道，下一刻是什麼，能做的就是把這一刻好好的過好。」
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「孩子也不會理你」、「人生無常，珍惜現在，把握當下」、「真的塵歸塵，土歸土，怎麼來怎麼去，無罣礙」、「結婚也沒有比較好，小孩算了吧」、「很好的觀念」、「目前保險受益人寫朋友，跟妳一樣沒小孩」、「很欣賞妳看的很開！但目前還是需要珍惜現在！」