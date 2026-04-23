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高齡換照新制5月31日即將上路，換照年齡從75歲下修到70歲。年滿70歲必須完成體檢、危險感知、交通安全教育等才可換照，並且將收50元規費；75歲以上還需要做認知功能測驗。近年許多因高齡駕駛相關的事故掀起討論，公路局表示，新制實施後，換發的駕照可以使用至75歲，原本滿75歲的長者，則維持每3年換照一次；至於2026年5月前屆滿70歲、但未滿75歲者，暫時不強制換照。若持逾期駕照開車，舉發後除了將面臨3600元的罰鍰，也將被禁止行駛，若屢勸不聽，甚至會有註銷駕照、開罰6萬的後果。根據統計，70歲至74歲駕駛人約有110萬人、75歲以上約有18.8萬人。交通部今預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，預告期14天，預計在5月31日上路。70歲以上駕駛人換發駕駛執照，收取50元規費。