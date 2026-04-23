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▲Karina 2025年首度登上《Waterbomb》首爾場舞台，完美演出成功獲得第2次登台機會。（圖／翻攝自Karina IG@katarinabluu）

Karina延續合作品牌 水彈舞台成宣傳焦點

▲官方公告Karina將於7月25日登上《Waterbomb Seoul 2026》舞台。（圖／翻攝自Waterbomb IG@waterbomb_official）

Waterbomb人氣不減 音樂結合水戰成特色

7月韓國正式登場 粉絲敲碗Karina來高雄

韓國超人氣女團aespa成員Karina確定將參與韓國2026年夏季大型音樂活動《Waterbomb》，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，主辦單位22日正式公布演出名單，Karina將於7月25日登上舞台，並被分配至「Green Team」陣營，這也是她連續第2年參與該活動，延續去年亮相後所帶來的高話題與關注度，不少台灣粉絲也敲碗Karina能夠來台參加《Waterbomb》高雄場演出。《Waterbomb》主辦方正式宣布Karina將以個人身分連2年登上《Waterbomb》首爾舞台，她近年積極拓展個人曝光與品牌合作，其中以代言雪碧最具代表性，她不僅連續2年擔任品牌代言人，也多次透過大型活動與品牌進行聯動。回顧去年，Karina曾驚喜現身水彈音樂節相關舞台，為品牌站台造勢，此次再度登上《Waterbomb》，也被視為品牌合作策略的延續，透過音樂與娛樂活動結合，強化藝人與品牌之間的曝光與連結。《Waterbomb》作為亞洲知名夏季音樂節，每年7月舉辦，主打「音樂+水戰」的互動演出形式，吸引大量年輕族群參與，活動現場結合水槍、水炮與舞台表演，讓觀眾在高溫夏季中享受清涼氛圍，也打造出獨特的娛樂體驗，多年來該活動已成為韓國夏日代表性盛事之一，每年卡司名單公布都備受矚目。除了Karina外，今年《Waterbomb Seoul 2026》也邀請多位當紅藝人參與演出，包括泰民、朴宰範、宣美、李泳知以及RIIZE等人，多元風格的歌手陣容，從偶像團體到個人創作歌手齊聚一堂，預計將為現場帶來多樣化表演，進一步提升活動熱度。主辦單位表示《Waterbomb Seoul 2026》將於7月盛大舉行，相關票務與活動細節已陸續公布，粉絲可透過官方網站查詢購票方式與入場資訊。此外，主辦方也宣布《WATERBOMB KAOHSIUNG》將於9月12、13日正式來台，讓不少粉絲敲碗Karina能來高雄演出。隨著演出名單逐步揭曉，活動熱度持續攀升，外界也期待Karina今年將帶來全新舞台表現，再度成為話題焦點，對於粉絲而言，這場夏季音樂盛典已提前掀起期待氛圍。