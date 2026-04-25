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世界企鵝日怎麼來的？背後由來跟阿德利企鵝有關

▲世界企鵝日訂於4月25日，因為阿德利企鵝幾乎每年都在這一天集體往北遷徙覓食。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

全球企鵝有18種！過去50年減少77% 面臨的困境曝光

▲企鵝被視為動物界中重視共同育兒的代表，尤其雄性皇帝企鵝為了孵化蛋，會長時間忍受低溫並停止進食，最長可達4個月。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

世界企鵝日怎麼慶祝？「隨手做環保」就是最棒的方式

每年4月25日為世界企鵝日，起源於南極研究站觀察到阿德利企鵝固定在此時北遷覓食。目前企鵝族群分布於南半球，共有18種，其中5種僅存在南極。而近年因氣候暖化、海冰減少與磷蝦過度捕撈，企鵝生存壓力增加，族群數量銳減。世界企鵝日不僅是認識企鵝的契機，更提醒人類應重視環境保護，從日常節能減碳做起，減少對海洋生態的衝擊，守護這群南半球代表性物種。每年4月25日被訂為世界企鵝日（World Penguin Day），起源於美國南極羅斯島的麥克默多研究站（McMurdo Station）。當地科學家長期觀察發現，阿德利企鵝（Adelie）幾乎每年都在這一天集體往北遷徙覓食，因此選定此日作為紀念，並藉此喚起外界對企鵝保育的關注。每逢這一天，南極已進入冬季（約3月至9月），數量驚人的企鵝會離開位於南極大陸的棲息地，展開長距離移動，游向數百公里外的南冰洋。在接下來長達半年的時間裡，牠們將在幾乎無光、風浪強勁的海域中生活，所有覓食與日常活動都在海上完成，展現極強的生存能力。南極每年11月至隔年2月為夏季，氣候相對溫暖，企鵝會回到內陸棲地繁殖與築巢，在較為無冰的地面上孕育下一代。隨著3月夏季結束，日照時間縮短、海面逐漸結冰，覓食難度升高，牠們便再次往北追逐光線與食物來源，展開新一輪遷徙。世界企鵝日除了帶來滿滿的可愛畫面，也是一個深入了解牠們生態的重要時刻。企鵝被視為動物界中重視共同育兒的代表，伴侶在冬季各自於海中生活，繁殖期再回到同一地點重聚。特別是雄性皇帝企鵝，為了孵化蛋會長時間忍受低溫並停止進食，最長可達4個月，展現高度親職投入。目前全球共有18種企鵝，皆分布於南半球，其中皇帝企鵝、阿德利企鵝、頰帶企鵝、長冠企鵝與巴布亞企鵝屬於南極特有物種。雖然人類與企鵝相距遙遠，但環境變遷卻直接影響牠們生存。近年因全球暖化導致海水升溫與海冰消融，使棲地快速縮減，加上主要食物磷蝦遭過度捕撈，企鵝族群在過去50年間大幅減少約77%，情況令人憂心。在世界企鵝日這天，除了欣賞企鵝的可愛模樣與了解其生活習性，更重要的是認識牠們所處環境與面臨的威脅。透過這個節日，重新思考企鵝在生態系中的角色，以及人類活動對海洋造成的影響。實際行動方面，可從日常生活做起，例如多利用大眾運輸工具、養成隨手關燈與節約用電的習慣，並減少塑膠製品使用。將這些環保行為持續落實於生活中，有助於降低對環境的負擔，進一步守護海洋生態，也為企鵝的未來保留更多可能。