八三夭全新專輯《沒有翅膀的人》好評不斷，在抒情主打〈你就是我無可替代〉後，再推深情續作〈身外之物〉。主唱阿璞表示，這首歌的創作靈感源自於陪伴他多年的愛貓久病離世，讓他對人生痛苦「愛別離」有深刻體悟。在MV拍攝現場，全員換上帥氣的全白造型，團員霸天更直呼像在「拍婚紗照」，讓外界不禁聯想到與阿璞穩交11年、感情相當穩定的女友豆花妹蔡黃汝，敲碗阿璞何時真的穿上這身帥氣白裝升格人夫。

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▲八三夭阿璞穿上白西裝拍MV，高墊肩被團員虧說像是穿戰鬥服。（圖／索尼音樂提供）
▲八三夭阿璞穿上白西裝拍MV，高墊肩被團員虧說像是穿戰鬥服。（圖／索尼音樂提供）
愛貓離世領悟什麼是身外之物　白西裝造型意外變婚紗現場

〈身外之物〉唱出告別摯愛後的遺憾，對此，阿璞表示，當最深的牽掛被時間帶走，其餘成就皆顯得輕如塵埃，但在感傷的歌曲背後，MV拍攝也有很多歡笑聲。八三夭五位成員在居家場景中拍攝，因為有沙發、冰箱與洗衣機，讓他們直呼「太舒服」。

全員挑戰全白造型，霸天打趣形容自己穿得像要拍婚紗，阿璞的大墊肩造型更被虧像戰鬥服。提到「婚紗」關鍵字，也讓人聯想到和阿璞感情長跑多年的豆花妹，期待這套帶有婚紗風的白西裝，能早日召喚出現實生活中的大喜之日。

巡演一個月連趕10城　團員搶洗衣機大戰開打

相隔4年再發片，八三夭剛結束台北演唱會便展開春季巡演，一個月內跑遍重慶、武漢、天津等10座城市。雖然行程緊湊到天天都在移動，團員仍不忘大啖當地美食如梭子蟹、黑鴨煲。不過，長期外宿也引發民生問題，因為巡演衣服量驚人，團員每天回飯店都要上演搶洗衣機攻防戰，團長小橘更被公認是搶洗衣機的翹楚。

心繫8月小巨蛋生日趴　MV 4/24 正式上線

除了忙於巡演，八三夭也透露正與導演組積極開會，籌備將於8月15日、16日在台北小巨蛋舉辦的生日趴。他們希望將《沒有翅膀的人》專輯精神完整呈現給歌迷。全新抒情主打〈身外之物〉MV將於明（24）日上線。

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李欣恬編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》娛樂組唱片線記者。