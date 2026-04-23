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阿璞、蔡黃汝穩交多年 唐綺陽鬆口：今年結婚生子運旺

▲八三夭從高中時期就認識，在節目中玩起默契大考驗，阿璞（右3）被指是全團最難搞的人。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

阿璞遭指全團最難搞 本人親自解釋

人氣樂團八三夭出道超過20年，近日帶著全新專輯《沒有翅膀的人》作客「Yahoo唐綺陽談星私廚」，團員們立刻向唐綺陽請教2026年運勢，主唱阿璞與蔡黃汝（豆花妹）交往多年，被點出雙魚座今年結婚、生子的運勢很旺。對此，阿璞表示還沒有結婚計畫，唐绮陽則開玩笑說：「若目前沒有結婚或懷孕計畫，安全措施要做好。」面對「國師」唐綺陽，團員們也好奇自身2026年運勢，主唱阿璞直問下半年全團工作運勢，還特別追問「如何防小人」？唐綺陽分析阿璞反到是財務方面需要多留意。並點出雙魚座的他今年結婚、生子的運勢很旺，讓阿璞一驚表示跟女友交往很久，但還沒有結婚計畫，讓唐绮陽開玩笑說：「若目前沒有結婚或懷孕計畫，安全措施要做好。」八三夭從高中時期就認識，在節目中也玩起默契大考驗，其中「誰最見色忘友」一題，全員一致指向劉逼，讓本人笑說：「因為大家真的太熟了，所以這幾個哥們被我見色忘友也不會介意。」至於誰最難搞？則是由阿璞榮登第一、阿電位居第二。阿電坦言自己是容易被踩雷就爆炸的人，阿璞則被團員認為對事情有些刁鑽，帶有完美主義傾向，不僅在工作上，連挑衣服這類生活小事也不例外。有時甚至還會推翻既定方案要求重來，對此阿璞說：「我只是習慣時間思考，如何能做得更好。」八三夭成團多年，然而幾個大男生平時很少輕易吐露對彼此的感謝，聽了大家一番真心話，讓唐绮陽十分感動直言：「一個團能走得長久就是大家各司其職，人多就有不同的個性，但很多時候心底話講出來會讓感情更親密。」