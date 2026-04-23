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▲即使面對唐禹哲閃兵，他的中國粉絲也對他的回歸十分樂觀。（圖／翻攝自微博）

唐禹哲杭州活動臨時喊卡 粉絲錯愕但表達支持

▲唐禹哲工作室發布聲明，坦言去年就已經自首接受調查。（圖／翻攝自唐禹哲工作室微博）

演藝事業橫跨兩岸 過往作品累積人氣

藝人唐禹哲近日捲入閃兵爭議，他日前主動向相關單位自首並配合調查，消息一出不僅在台灣掀起關注，也登上中國微博熱搜引發兩岸網友討論，對於事件發展，外界持續關注後續司法進度，同時也影響到其原本既定的工作安排與公開行程。近日唐禹哲因為閃兵案取消杭州公開活動後，不少中國粉絲紛紛前往機場送機，並高喊：「下次見！」對於他的回歸十分樂觀。唐禹哲原訂於4月18日在杭州舉行的一日店長活動，隨著閃兵事件發酵臨時取消，粉絲後援會隨即發布公告說明，原本規劃的直播與見面行程皆暫停執行。消息傳出後，不少粉絲感到錯愕，但仍在社群平台留言支持，表示理解唐禹哲需先處理相關事務，部分中國粉絲更分享接送機照片，顯示對唐禹哲的關注與陪伴並未因爭議減少。面對網路上各種揣測與解讀，唐禹哲所屬經紀公司迅速發表聲明，強調藝人早在去年即主動自首並配合調查，否認近期流傳的時間點說法，公司也指出有部分網路內容刻意扭曲事實，甚至捏造情境，已對藝人形象造成影響，未來將保留法律追訴權。唐禹哲過去以多部偶像劇打開知名度，包括《終極一班》、《花樣少年少女》等作品累積穩定粉絲基礎，近年他也積極轉往中國市場發展，參與綜藝節目《披荊斬棘的哥哥3》進一步拓展人氣，此次風波發生後不僅影響台灣形象，也波及唐禹哲在中國的活動安排，讓外界關注後續發展是否會對演藝事業造成長期衝擊。儘管行程取消，但仍有粉絲現身機場送行唐禹哲，並在社群分享照片與心情，唐禹哲本人也對相關貼文按讚回應間接傳達感謝之意，有粉絲留言寫下「下次一定再見」，也有人鼓勵他專心處理事情、等待回歸舞台，不少中國粉絲對於唐禹哲的回歸十分樂觀。