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國民黨備戰2026地方縣市首長，但彰化縣人選遲未定，原定22日中常會要公布，卻又延期，表態參選的立委謝衣鳯今（23）日接受主持人黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，從過去以來，國民黨在中南部用傳統選戰打法，往往忽略中間選民與年輕力量，如果選戰已經變成55波，約20萬民中間與年輕選民將成為決定的關鍵因素。針對近日民眾黨主席黃國昌與秘書長周榆修支持謝衣鳯為藍白最好候選人，謝衣鳯對此表示感謝，她說明，無論是國民黨2020在立院時的少數、2024立委選舉，她都勝選，且為彰化唯一藍營，甚至2025全台大罷免時，自己也是少數連署未過者，都是她的優勢。謝衣鳯認為，從過去以來，國民黨在中南部注重組織、傳統選戰打法，往往忽略中間選民與年輕力量，這些人平常不會對選戰表態，但如果選戰已經變成55波，約20萬民中間與年輕選民將成為決定的關鍵因素。謝衣鳯說明，歷屆彰化縣長人選，都是擔任立委後轉戰縣長，包括前縣長翁金珠、卓伯源、魏明谷、王惠美，這次民進黨對手也是立委，而她作為現任立委就是優勢。她說，民進黨新潮流非常強，藍營怎樣能整合、讓選戰順利開跑，是目前最重要的關鍵，國民黨要盡快提人選。「請問黨中央，為什麼不趕快提名？」針對人選輩出卻遲未定於一尊，謝衣鳯喊話國民黨主席鄭麗文，規定直指若縣市長參選者有2位以上，必須要協調或初選民調辦理，「為什麼遇到我就跳過？」她更舉《孫子兵法》「善攻者贏」，強調自己能守也能攻，希望黨中央盡速決定。