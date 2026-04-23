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台電將在下週歡慶80周年，卻驚傳要撤換台電總經理王耀庭，由已經退休的前台電副總經理郭天合回鍋擔任台電總座。當經濟部長龔明鑫被問到此事面露尷尬，並說「王（王耀庭）總經理，他是我心目中最好的總經理，第1名」，對於台灣電力挑戰都可以安然度過有貢獻，當被追問人事案是否屬實，罕見尷尬回應「這一題就先講到這邊好不好？下一題。」台電將在30日將歡慶80周年，但是卻在前夕傳出人事異動，行政院近日已核定新一波人事案，其中台電總經理一職，將由郭天合回鍋接任，預計5月11日上任。《NOWNEWS》昨（29）日詢問經濟部相關官員，未取得正面回應；台電表示，目前未收到正式函文，不便表示意見。龔明鑫今日受訪問到此事，先露出尷尬微笑，並直言「我想王總經理，他是我心目中最好的總經理、第1名」，並說兩人在2018年就認識，當時自己還在擔任經濟部次長，王耀庭是副總經理，常常一起去立法院備詢。而在王耀庭在2022年上任迄今，台電面臨很大挑戰，大大小小後來都安然度過，認為這些都是王耀庭經營很大的功勞跟貢獻，「這一題就先講到這邊好不好？下一題」，當媒體再追問，他再說一次「下一題」。王耀庭於2022年3月上任，當時面臨303大停電，台電首次發生時任董事長楊偉甫、總經理鍾炳利同時引咎辭職，並選擇由負責配售電事業部的副總經理王耀庭接手總經理職位。而王耀庭2024年4月曾因為各界對於電力批評遞出辭呈，但是後續接受行政院長陳建仁、經濟部長王美花慰留，迄今已在崗位上2年。他當時曾發布聲明稿，「對於個人辭職造成社會紛擾，我要向大家說抱歉，但今天不只要抱歉，更要跟大家報告台電的心聲。我之所以遞出辭呈，原因只有一個，就是『我要為台電負責』，而我現在接受慰留，原因一樣，『我要為台電負責』。」