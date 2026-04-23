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▲李榮浩到深山直播釣魚，不料手機直接掉水裡，螢幕還整個黑掉。（圖／微博@請你吃垃圾、微博@娛樂圈外漢）

金曲歌王李榮浩日前才不滿單依純未經授權演唱代表作〈李白〉，而怒轟對方「強行侵權」，進而出現一連串版權風波。而近日李榮浩不甩輿論到深山直播釣魚，與粉絲分享自己的休閒生活，但因為沒有帶直播設備，他就把手機架在岸邊，邊放邊說危險，不料危險還真的發生，才直播10分鐘，手機就直接掉進水裡，螢幕瞬間黑掉，讓直播間的10萬粉絲全看傻笑翻。李榮浩近日在社群直播到深山釣魚的休閒生活，因為沒帶直播設備，李榮浩就隨性的將手機架在岸邊，邊架邊說：「我看能不能放得住，這裡有點危險，手機不行，我等下還要導航回去，這裡是大山裡，我覺得不靠譜，我找個石頭。」經歷一般波折才終於放好，結果才放好10分鐘，在李榮浩帥氣釣魚時，手機直接滑進水裡，畫面整個變成黑色，接著直播也跟著中斷。李榮浩的一連串直播畫面也在微博瘋傳，直播間的10萬粉絲還連帶變成慘案目擊者，不少人擔心李榮浩沒有手機導航回不了家，所幸他到家後發文報平安，表示手機有撈回來、人也沒事，更是讓大家笑翻直呼：「還以為是盜版李榮浩，竟然是真的，人家直播釣魚，他直播釣手機」、「直播間10萬多人見證到了大型社死現場，真的快笑死了。」李榮浩日前在微博發文開槓歌手單依純，指控對方在授權遭拒的情況下，仍強行翻唱在演唱會上翻唱他的代表作〈李白〉，怒批此舉已構成「強行侵權」。為此單依純多次發文道歉，並表示會負起一切賠償責任，不過仍掀起巨大爭議，她也因此形象大跌，還開放後續演唱會全額退票。然而，這波版權爭議持續延燒，還燒到李榮浩本人，過往作品〈小眼睛〉被翻出抄襲日本歌手平井堅的〈Signal〉。而李榮浩也發出千字文否認，強調自己「沒有抄襲」，表示是因為「誤發練習帶」而搞出的烏龍，當下也請公司聯絡平井堅公司，但因為跨國聯繫費時，版權公司後來也倒閉，事情就不了了之，並表示現在也繼續請公司聯絡平井堅，如果有需要道歉或是賠償，他都承受。