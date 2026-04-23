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民進黨各縣市黨部主委將在下月24登場，台南市黨部主委暨立委郭國文尋求連任，未料同為「賴系」台南市議會副議長林志展登記參選，被外界視為賴系內鬥，對此郭國文今（23）日接受專訪時坦言，此次的對手不是林志展，「是他背後的郭再欽」。郭國文今日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃先提及外界以「賴系」內戰形容這次黨部主委的選舉，因為林志展入黨是由總統賴清德推薦，形同兩方與賴都有淵源，對此郭國文解釋，林志展原先以無黨籍參選，後續因為賴清德站台令他感動，所以為了還人情加入民進黨。根據媒體報導，賴清德曾2度勸退林志展，對此郭國文證實，他指出賴清德認為自己可以勝任黨部主委的角色，沒有必要花時間與精力開闢這個戰場，所以當初試圖勸退林志展。黃暐瀚追問，那為什麼林志展堅持參選？郭國文表示，其中一個說法是對他的個人恩怨，但他強調黨部主委具有公共性，不宜聚焦於私人事件。郭國文認為，其實他堅持參選最主要的理由，是因為背後有人力挺，日前也有媒體點出，藏鏡人就是郭再欽。郭國文提到，自己參選時，強調民進黨不可以「國民黨化」、不可以淪為「派系政治」，他憂心有人意圖把自己塑造成，類似雲林張榮味的地方強人，過去不管在議長選舉、立委初選、還是這次黨部主委選戰，都要介入。郭國文指出，為什麼台南會這麼支持民進黨，是早年黨國時期，由國民黨海派、山派把持台南，民進黨靠著本土民主價值，用行動「排山倒海」，打破傳統派系。郭國文強調，當初靠著價值、理念與行動贏得支持，現在也必須如此來贏得2026、2028選戰，不能因在台南建立執政基礎，就走回派系政治。郭國文憂心，郭再欽涉入台南爐碴、光電，也捲入令台南人心痛的88槍案，和這樣的人掛勾無助於民進黨形象，他積極參與黨務更容易讓民進黨形象陷入泥淖。黃暐瀚進一步詢問，郭再欽介入是地方傳聞還是確實的事，郭國文明確表達，真的有介入，他也笑稱可以去問陪同林志展登記的議員，這些人都知道郭再欽扮演的角色。