台灣路邊熱炒店越來越常見「炒水蓮」這道菜色，許多人看到都會點上一盤。不過，近期有民眾在社群平台表示：「長這麼大了，今天才知道水蓮是台灣才有的植物！」貼文不僅引發熱議，許多外國旅客來台灣也一吃就愛上，而「水蓮」崛起的真實起源與命名故事也隨之曝光。
熱炒店「水蓮」是台灣特有菜？外國客一吃愛上
近日有網友在社群平台 Threads 上發文表示：「長這麼大了，今天才知道水蓮是台灣才有的植物，決定以後都要推薦來台灣玩的外國人去吃炒水蓮，超好吃！」
貼文曝光後，立刻引爆廣大網友共鳴，大家紛紛留言表示：「好吃到難以置信的程度，難怪客家人私藏這麼久」「不要再推薦了，水蓮越來越貴了」、「再推下去水蓮會供不應求。」
除了台灣網友熱烈討論，更有國外旅客在底下留言大讚：「香港人每次去台灣都要吃，超好吃」、「法國人也超愛」。
美濃人都叫它野蓮！真實起源與命名由來曝光
事實上，水蓮的學名為「龍骨瓣莕菜」，是台灣原生種，主要產地在高雄美濃，但它其實並非台灣「特有種」。在東南亞的菲律賓、馬來西亞、印度等地都有其分布，不過將它拿來大量食用的習慣，確實是從台灣開始發展起來的，因此「炒水蓮」絕對稱得上是台灣獨有的特色菜。
台灣的野生水蓮，最早大量分布在高雄的美濃湖，但過去湖水一度優養化，又遭到福壽螺入侵，導致野生水蓮面臨滅絕危機。幸好「野蓮之父」鍾華振在 1975 年發現後開始努力復育，才讓它逐漸成為美濃人餐桌上的常見菜餚。
一直到 2000 年代，越來越多農民投入種植。美濃農村田野學會表示：「當時在銷售通路擴展的過程中，有外地的生意人開始用『總統菜』、『水蓮』（取自時任正副總統陳水扁、呂秀蓮的名字）來包裝野蓮這項產品。沒想到大獲青睞，後來就演變成今日大家在熱炒餐廳、市場攤販上熟悉的『水蓮』。」
不過，美濃農村田野學會也強調，對於美濃人來說，毫無疑問地認為這種來自中圳埤的作物就該叫「野蓮」。「水蓮」只是市面商販的一種行銷噱頭與潮流想像，不僅與地方產業毫無連結，也被認為是一種不尊重在地文化的稱呼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有網友在社群平台 Threads 上發文表示：「長這麼大了，今天才知道水蓮是台灣才有的植物，決定以後都要推薦來台灣玩的外國人去吃炒水蓮，超好吃！」
貼文曝光後，立刻引爆廣大網友共鳴，大家紛紛留言表示：「好吃到難以置信的程度，難怪客家人私藏這麼久」「不要再推薦了，水蓮越來越貴了」、「再推下去水蓮會供不應求。」
除了台灣網友熱烈討論，更有國外旅客在底下留言大讚：「香港人每次去台灣都要吃，超好吃」、「法國人也超愛」。
事實上，水蓮的學名為「龍骨瓣莕菜」，是台灣原生種，主要產地在高雄美濃，但它其實並非台灣「特有種」。在東南亞的菲律賓、馬來西亞、印度等地都有其分布，不過將它拿來大量食用的習慣，確實是從台灣開始發展起來的，因此「炒水蓮」絕對稱得上是台灣獨有的特色菜。
台灣的野生水蓮，最早大量分布在高雄的美濃湖，但過去湖水一度優養化，又遭到福壽螺入侵，導致野生水蓮面臨滅絕危機。幸好「野蓮之父」鍾華振在 1975 年發現後開始努力復育，才讓它逐漸成為美濃人餐桌上的常見菜餚。
不過，美濃農村田野學會也強調，對於美濃人來說，毫無疑問地認為這種來自中圳埤的作物就該叫「野蓮」。「水蓮」只是市面商販的一種行銷噱頭與潮流想像，不僅與地方產業毫無連結，也被認為是一種不尊重在地文化的稱呼。