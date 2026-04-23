香港爆紅大排隊的肯德基「開心果脆粒蛋撻」，4月28日將在台灣開賣！肯德基表示，台灣「開心果脆粒蛋撻」以港版雙層結構再加碼創新，獨家加入柔滑開心果慕斯層，4月28日全台首發限量開賣，新品上市祭出83折母親節優惠。Potato Corner表示，4月薯條新口味開吃「海鹽焦糖風味粉」，還有「微笑薯餅」、「白葡萄果粒氣泡飲」開賣。

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肯德基開心果脆粒蛋撻4/28開賣！三層流心口感　83折母親節優惠

甜點控敲碗成功！台灣肯德基即將於4月28日開賣香港爆紅「開心果脆粒蛋撻」，業者表示，台灣「開心果脆粒蛋撻」是以港版雙層結構再加碼創新，濃郁奶蛋香中，不只有開心果流心內餡、頂層灑上開心果脆粒，還獨家加入柔滑開心果慕斯層，打造「三層爆擊」豐富口感。

肯德基「開心果脆粒蛋撻」開賣，4月28日至5月11日限時2週，83折母親節優惠開吃！

◾️開心果脆粒蛋撻，單顆57元

◾️開心果脆粒蛋撻禮盒6入優惠285元

◾️開心果脆粒蛋撻嚐鮮券「原味蛋撻＋開心果脆粒蛋撻」101元

◾️「原味蛋撻＋開心果脆粒蛋撻＋中杯綠茶」115元

▲肯德基「開心果脆粒蛋撻」母親節83折優惠。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「開心果脆粒蛋撻」母親節83折優惠。（圖／肯德基提供）
▲台灣肯德基「開心果脆粒蛋撻」4月28日開賣。（圖／肯德基提供）
▲台灣肯德基「開心果脆粒蛋撻」4月28日開賣。（圖／肯德基提供）
Potato Corner：薯條「海鹽焦糖風味粉」新口味！微笑薯餅、氣泡飲開賣

去年才進駐台灣的Potato Corner，目前全台開幕10家分店；4月總算迎接新口味，開吃鹹甜「海鹽焦糖風味粉」；同步推出「微笑薯餅」、「白葡萄果粒氣泡飲」開賣。

▲Potato Corner薯條4月開賣「海鹽焦糖風味粉」新口味，還有微笑薯餅、氣泡飲同步上市。（圖／Potato Corner提供）
▲Potato Corner薯條4月開賣「海鹽焦糖風味粉」新口味，還有微笑薯餅、氣泡飲同步上市。（圖／Potato Corner提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...