總統賴清德原訂昨（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可，導致行程被迫暫緩。中國國台辦在例行記者會上，更是不客氣開嗆：「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統！」對此，資深媒體人黃暐瀚直言，中方的談話證明了「九二共識」就是「一個中國」，沒有「中華民國」各表的空間。

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黃暐瀚表示，這樣的談話證明了中國的「九二共識」就是「一個中國」，沒有「中華民國」各表的空間。而所謂「反台獨」，反的就是台灣主權獨立，反台灣民選總統出訪友邦，因為此刻台灣根本還沒有修憲獨立改成「台灣共和國」，中國就已經文攻武嚇，軍演加外交打壓，完全不給中華民國活路，企圖「消滅中華民國」。

黃暐瀚續指，對內競爭，對外團結，很佩服台灣民眾黨主席黃國昌，說了一個「忠誠在野黨」該說的話，但其是對國家忠誠，不是對總統或執政黨忠誠。台灣的九二共識，是一中各表；中國的九二共識，是不讓你活。透過這次的打壓，清楚確認，所謂「九二共識」，根本不存在「一中各表」，根本沒有「中華民國」。

而針對總統出訪友邦受挫一事，民眾黨第一時間出面對中國表達嚴正抗議與譴責，堅定捍衛國家主權與台灣外交空間。黃暐瀚也大讚：「這，就是我心目中，在野黨該有的樣子。」同時他也感謝民眾黨的發聲，相信多數台灣選民，都會看在眼裡。

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林翊涵編輯記者

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