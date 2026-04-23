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台北市南港高中驚傳水痘群聚，學生不滿學校疑似消極處理。台北市議員陳宥丞今（23）日指出，從局處回應可看到，自17日接獲第一例通報，此後每天都有個案增加，局處卻從22日才派案加強衛教宣導，市府、校方應該要提早因應。對此，北市衛生局表示，截至今（23）日上午9時通報人數總計4名學生，目前個案皆在家休息，衛生局於21日派案疫調及加強學校衛教宣導，並無對外公告。北市衛生局指出，自17日接獲第1例通報，20日新增2例，22日新增1例，截至今日上午9時通報人數總計4名學生，目前個案皆在家休息，於21日派案疫調及加強學校衛教宣導，無對外公告。衛生局表示，依疾管署的水痘群聚定義：發生於人口密集機構，個案出現急性發作之丘疹與水疱症狀，且有人、時、地關聯性，經判定為疑似水痘群聚感染且有擴散之虞。本市目前接獲通報水痘具人、時、地關聯性者，2人以上判定為群聚事件。衛生局指出，依據北市各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定，為防範學生交互傳染擴大流行，應要求學生於皮疹一出現後至少應停止上學7天(含假日)，或至所有病灶完全結痂變乾為止，水痘非法定傳染病尚無強制停課之相關規定。