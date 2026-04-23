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去年在漢光演習期間傳出某國軍營區遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍仍無法有效應處情事，對此監察院委員主動關切並進行調查，今（23）日說明表示，國軍無人機反制系統在裝備性能、布署情形、部隊能力建構、作戰測評及後勤維保等均有不足，促請國防部確實檢討改進。監委指出，小型無人機技術發展迅速並廣泛運用於軍事領域，對我防衛作戰已形成威脅，調查發現國軍現役無人機反制裝備性能，及布署難以有效反制現代無人機，對關鍵基礎設施、營區據點及維安工作有重大安全疑慮，國防部實宜積極檢討改進；調查委員也強調，當前無人機技術快速迭代，傳統建案模式效率難以有效因應，國防部亦應以系統性思維研謀改善措施。監委說明，現代無人機普遍具備偵蒐、標定及直接火力打擊等能力，已成為各國地面部隊新興威脅，是以相關操演、作戰訓練及準則教範擬定，實為建構部隊反無人機能力之必要措施；但國防部在部隊能力建構方面過於偏重營區安全；相較於美軍於2017年即頒布具體詳盡教範及訓練策略，國防部相關指引卻未臻具體，難以融入戰訓實務，不利地面部隊在無人機威脅下遂行防衛作戰任務，亦宜積極檢討改進。最後監委補充，本案同時發現無人機反制裝備測評強度不足，當前維保機制於平戰轉換時亦欠充分驗證，國防部均應一併予以檢討改善。