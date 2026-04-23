我是廣告 請繼續往下閱讀

針對AI生成不實廣告，立法委員張嘉郡今（23）日指出，網路社群上十分氾濫，連中研院院士、眼科權威都被盜用，她去年已經要求公平會要建立「AI 生成內容標示原則」，呼籲公平會應該要積極、主動出擊，跨部會建立「快速下架機制」，維護民眾的權益。張嘉郡也指出，瘦瘦針在台灣屬於處方用藥，《藥事法》明文規定嚴禁對大眾廣告，但社群平台上關於瘦瘦針的部分廣告聲稱「免醫師處方、私訊有現貨、保證不復胖、不用運動也能瘦」等，已明顯違法，呼籲公平會應該主動出擊、打擊不法。關於AI不實廣告氾濫，張嘉郡今日在經濟委員會上質詢指出，她去年提醒過公平會，AI 生成的不實廣告將會是市場誠信的災難，現在看新聞，「這不是未來式，是現在進行式。」張嘉郡指出，最近在網路社群上，連中研院院士、眼科權威都被 AI 盜用影像去賣假藥，這些影片的聲音、表情、嘴型，真到一般民眾根本分不清楚，嚴重誤導消費者。張嘉郡表示，她去年就要求公平會必須建立「AI 生成內容標示原則」，既然公平會最近發布「AI 政策建議書」，公平會應該要硬起來，針對AI生成的不實廣告要直接開罰。公平會代理主委陳志民表示，公平會一直以來都有進行網路監控，今年也把AI監控納入計畫當中，監測廣告是否涉及AI生成或相關技術，也坦言確實有發現違法個案，未來會持續精進；至於瘦瘦針的不實廣告部分，陳志民說，公平會與衛福部有分工，涉及醫療衛生的部分，衛福部會依照專業判斷來進行裁處。