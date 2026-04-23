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大同旗下能源整合服務公司大同智能，近日與晨欣食品公司簽訂表後儲能514kWh暨能源管理系統建置。本案可以避免斷電影響食材保鮮，透過電力備援讓冷凍倉庫電力不中斷，同時也透過時間電價效益，達到深度節能。面對國際能源成本走高，供電韌性需求漸強，表後儲能與智慧化能源管理，可以幫助企業強化用電管理與能源調度，進而提升整體能源使用效率，兼收成本控制及電力自主雙效。大同智能與晨欣食品本次的能源管理系統，應用在食品加工廠。為因應無預警斷電風險，儲能系統可作為冷凍倉庫電力備援，確保食材新鮮與生產作業不中斷；同時透過即時放電抑低用電需量，避免超約情形發生，有效降低罰款與電費負擔。此外，系統搭配尖、離峰時段電價差異進行調度，可創造時間電價效益；進一步將儲能系統結合EMS能源管理系統，進行電力調度、用電平衡並分析最適化電價結構，降低電力異常損失及隱性浪費，達到深度節能，預估本案客戶整體投資約6年內可回收。大同智能深耕表後儲能領域，近期政策面也為表後儲能市場增添動能。根據經濟部113年度全國電力資源供需報告，預估114至123年台灣電力需求年均成長率約為1.7%。能源署已在115年3月推動產業表後儲能補助，鼓勵工業區、科學園區、產業園區等工業用電戶導入國內產製鋰系電池芯儲能設備，提供每MWh 500萬元的補助，進一步提高企業建置誘因。在電力需求攀升、電價調漲、用電大戶條款施行等因素影響下，表後儲能應用場域持續擴大，從工廠、商辦、大賣場到機關、學校，皆具成長潛力。