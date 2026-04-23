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國票金控將於今（2026）年5月29日召開股東會，並進行15席董事改選，在公股協調之下，日前董事會通過15席同額董事提名名單，公股提名8席過半董事（含3席獨董），有望取得經營主導權。不過，今（23）日在立法院財政委員會有立委質疑是否為推動「公公併」鋪路？財政部次長阮清華則強調，「目前沒這樣規畫」，也透露介入國票金經營權的原因。國民黨立委賴士葆今日在財委會質詢財政部這次取得國票金經營權，是開世界潮流「公轉民」倒車，質疑財政部是要讓國票金成為第9家公股金融機構。對此，財政部次長阮清華說，「目前還沒改選完，還要看改選結果。」賴士葆也質疑，國票金規模小，財政部為何要介入經營權，只有一個理由「推動公公併」，要提升公股競爭力才要推動合併。阮清華則表示，「主要是國票金20幾年來內鬥不斷，公股在裡面卻一直無法解決這問題，要整頓金融秩序」。至於是否要推動「公公併」？他強調，「目前沒這樣規畫」。