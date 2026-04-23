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醫師何鎮宇評估發現，謝小姐合併有子宮肌腺症及子宮內膜息肉，為了在精準清除病灶的同時，極大化保留健康的受孕環境，採用赫拉冷刀系統搭配雷射能量進行微創手術，不僅解決謝小姐出血量困擾，更成功守護了子宮的生育力。何鎮宇指出，子宮內膜息肉常見症狀包括經期延長、不規則出血及經血量增加，若位置影響著床，更可能降低懷孕機率；而子宮肌腺症則常伴隨經血量過多及明顯經痛。當兩者同時存在時，會使患者長期處於失血過多與體力耗損的狀態，嚴重影響生活品質。以謝小姐為例，長期慢性出血導致貧血反覆發作，甚至影響日常工作與生活品質，因此，異常經血不僅是婦科問題，更可能牽動整體健康。當藥物無法有效控制出血，且檢查確認子宮腔內存在病灶時，手術治療往往是更直接且有效的選擇。何鎮宇表示，對於仍有生育規劃的女性而言，治療的核心不只是去除病灶，更在於「保留子宮功能」，甚至是提高術後的生育力。何鎮宇指出，手術時需兼顧兩大原則，一是完整清除病灶，改善出血問題；二是降低對子宮內膜的傷害，避免術後沾黏或內膜變薄，影響未來受孕環境。透過結合冷刀與精細能量控制的手術策略，才能在治療與生育力之間取得平衡。何鎮宇說，赫拉刀的設計，結合冷刀切除與雷射精準止血兩大特點。雷射能量作用範圍可控制在極小區域，有效止血的同時，減少對周圍正常內膜的影響，有助於保護子宮內膜完整性與生育功能。系統搭配專利 Suction 負壓導管，在手術過程中一邊切除病灶，一邊即時將組織與血水吸出，能協助醫師維持手術視野清晰，提升病灶切除的精準度。此外，剪鉗冷刀方式進行手術能完整切除病灶，能有助於降低傳統電燒帶來的熱傷害風險，並能保留完整檢體進行病理檢查，方便後續診斷與追蹤。何鎮宇提醒，若出現經期過長、經血量異常增加或不規則出血等情況，應及早就醫評估，避免長期忽視導致貧血或延誤治療時機。隨著子宮鏡微創技術的進步，目前已有多元治療選擇可在兼顧安全與精準的前提下，處理子宮內病灶。建議患者與專業醫師充分討論，依個人病況與生育規劃，選擇最適合的治療方式，及早守護子宮健康與未來生育機會。