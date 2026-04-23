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掌舵蘋果公司長達15年的執行長庫克（Tim Cook），近日在一場內部員工大會中，他不僅與即將在9月1日接任CEO的硬體工程副總裁特努斯（JohnTernus）共同現身，更直言，2012年推出的Apple Maps地圖服務，是他上任後「第一個真正的重大錯誤」。根據外媒報導，庫克回憶，Apple Maps剛問世時因導航錯誤、影像扭曲及標示誤植，表現遠遜於當時的Google地圖，甚至導致時任軟體負責人福斯托（ScottForstall）遭到撤換。庫克透露，當時產品「根本還沒準備好」，失敗主因是測試過於聚焦局部情境。他坦言，當時被迫向大眾致歉並建議用戶使用競爭對手的App，那種「吃癟」的經驗雖然痛苦，卻強化了公司「用戶至上」的核心價值。庫克也大方承認，任內錯誤名單其實「長得驚人」，除了地圖災難外，還包括胎死腹中的無線充電板Air Power，以及耗時十年最終取消的自動駕駛車計畫。庫克自2011年8月接手蘋果以來，將公司從市值3500億美元一路推升至驚人的4兆美元帝國。他特別點出Apple Watch是任內的代表作，這款裝置從最初僅具備心率監測，演進至今已具備高血壓偵測等多項健康功能。庫克感性地分享，他至今仍對第一封自稱被手錶救了一命的用戶信件印象深刻，雖然現在這類感謝信已成常態，但那份感動對他影響深遠。現年65歲的庫克強調自己目前身體健康無虞，他將於9月1日正式交棒並轉任董事會執行主席。他的繼任者特努斯也在會中向同仁信心喊話，表示蘋果正蓄勢待發，準備再次「改變世界」。