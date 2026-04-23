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▲大馬歌手劉恩君（中）來台發展，歌手陳建寧（右）和金馬金鐘最佳特效得主人林哲民（左），特別出席記者會力挺。（圖／金牌娛樂＆無限延伸音樂提供）

▲劉恩君（如圖）的存錢心法是「存大錢、花小錢」，儲蓄和花費兼具。（圖／金牌娛樂＆無限延伸音樂提供）

大馬歌手劉恩君（Jun Jun）今（23）日正式在台亮相，年僅19歲的她，已經是百萬富翁。原來她已經征戰各種歌唱比賽12年，且每次獲得的獎金都上繳給媽媽打理，累積下來早已存下超過第一桶金的百萬基金，成為樂壇少見自帶財力的新人，未滿20歲就已經有財富自由的趨勢，自己可以當自己的提款機。劉恩君的理財邏輯很單純，就是把她的歌唱天賦變現。從6歲起就愛唱歌的她，把歌唱比賽視為高投報率的事業經營，12年來參與大大小小超過400場比賽，奪下逾百座冠軍。劉恩君舉例，去年拿下大馬「唱爆舞台」冠軍，單場獎金就8萬令吉（約40萬台幣），她都交給媽媽，避免自己衝動消費，一下子就花完。強制儲蓄是第一步，劉恩君的理財第二步是分級理財；她的母親將大額獎金存為長期資產，小額獎金讓她可以拿去吃喝、買點想要的東西，以「存大錢、花小錢」的模式，為她累積了財富和生活底氣。為了來台發片，劉恩君也火力全開提升自己。她投入舞蹈與歌唱課程，也自律地飲控與健身，目標是讓體態更瘦、線條更完美，將自己的外在與內在條件優化到最佳狀態。今日發片記者會上，金曲製作人陳建寧與金馬特效大師林哲民親自站台，送上象徵「集結三金」的巨型金獎座，祝福她的星路亨通。 劉恩君的單曲〈和光同塵〉將在明（24）日上線。