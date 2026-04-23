我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣長人選遲未定，外界持續聚焦謝家姐弟之爭，立委謝衣鳯今上網路節目時，認為弟弟即便連任議員，不見得一定能擔任下屆議長，黨內競爭者無須以謝家問題強化自己的正當性。她有感而發地說，自己希望在彰化打破傳統的偏見、維護女性獨立尊嚴，「我講話沒有很大聲，但希望被大家理解」，也喊話蕭景田莫代表她父母發言、介入自己的生涯規劃。謝家姐弟之爭上演多時，昨天最新發展是回鍋彰化縣黨部主委的前立委蕭景田，以謝家世伯身分在廣播節目喊話謝衣鳯「如果沒有你父母，你有立委這位置嗎？」「你要體諒自己的家庭結構，父母養你這麼大，他們的話為什麼不尊重呢？」蕭景田的話引起兩極看法，有的人認為是苦口婆心，有的人批評是長輩情勒。還有地方人士感慨，相較雲林縣長參選人張嘉郡、台中市副議長顏莉敏，在中部幾個國民黨傳統派系家族中，「長公主」自由揮灑的空間少得可憐。謝衣鳯今（23）日接受網路節目《中午來開匯》專訪時，除了強調地方選舉不該再以傳統組織戰為主，也正面回應姐弟之爭。她以「謝議長」稱呼弟弟謝典霖，對於「縣民無法接受縣長、議長一家親」的說法，她認為議長是議員選出來的，即使謝典霖當選議員，和縣長之間並無衝突性，至於謝典霖能否擔任議長，「要看議員們的智慧，姐弟登山各自努力」。間接點出下屆彰化縣議長選舉情勢仍詭譎，全力爭取扶正的現任副議長許原龍，實力不可小覷。對於蕭景田的喊話，謝衣鳯強調現在是年輕人決定未來的時刻，「蕭主委不是我的家人，請不要代表我父母在媒體發言，介入我未來5年、10年的生涯規劃。黃光芹好奇問「什麼樣的信念支持你堅持參選到底、走到現在？」謝衣鳯像被觸動內心，二度說「我相信妳一定可以理解」！她表示自己是時代新女性、獨立個體，應該要有自主空間、對生涯規劃的執著，她希望在彰化打破傳統的偏見、維護女性獨立的尊嚴。謝衣鳯說，自己講話沒有很大聲，但一直堅持想法與理念、想展現獨特的個人政治魅力，讓大家理解她的想法。在政治這條路，過去該守的時候她都守住，現在換她要攻的時候，不管是爭取中間與年輕選民，將團結的力量整合到最大化，自己都是藍白陣營最佳人選。對於大家都關心她的家庭，她說「我認為家庭是我的避風港，而不是阻礙」。