我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日開高走低，上演大怒神行情，上下劇烈震盪差超過1757點，收盤跌164.32點，然而，在台股慘跌之際，ETF卻成為今日投資寵兒，主動式ETF股王統一台股增長（00981A）收盤成交量破119萬張，成為掛牌以來最大量，榮登今日成交王，而盤中零股成交金額也爆2.75億元。台股今日盤中一度挑戰38921點新高，但隨後由紅翻黑，高低震盪1757點，儘管受累大盤震盪，00981A今日回檔修正，盤中最低觸及26.02元，跌幅達 3.45%。收盤00981A以26.62元作收，跌1.22%，投資人「愈跌愈買」，成交量119萬張居台股成交王，吸金約316億元，00981A成交量衝破百萬張關卡，登頂台股成交冠軍，零股族也趁勢進場，證交所統計，00981A爆1027萬股，成交金額爆2.75億元。據了解，4月台股屢創新高，而這期間00981A也直線升温，4月17日突破50萬張，4月20日來到66萬張，4月21、22日都在50萬張左右水準，而今日突破百萬張。觀察00981A前十大持股，集中在台積電、台光電、健策、台達電、智邦、奇鋐、貿聯-KY、金像電、旺矽、聯發科。