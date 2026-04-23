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國民黨今（23）日公佈最新民調，顯示54.8%民眾認同「鄭麗文訪陸溝通交流」相較於「依賴軍購、備戰與對抗」更能夠帶給台灣和平，更稱有58.9%民眾同意「鄭麗文做到了少數政治人物不敢做的事」承擔壓力，展現勇氣與自信來穩定局勢，呼籲民進黨正視主流民意，不要一味攔阻福國利民政策的推動。不過該份民調機構，來自2024年藍白整合過程中，飽受國民黨質疑施測「效度」的求真民調。國民黨主席鄭麗文本月初率團訪陸，並和中共總書記習近平舉行「鄭習會」，事後陸方宣布惠台10政策措施，鄭麗文也引以為傲。國民黨今公布求真民調，稱54.8%絕對多數的民眾認同「麗文主席訪陸溝通交流」相較於「依賴軍購、備戰與對抗」更能夠帶給台灣和平。國民黨也說，求真民調顯示，52.4%民眾同意，麗文主席率團赴陸交流，是為台灣的安全與和平跨出避免戰爭的關鍵一步；「有能力的人就該去爭取和平」的支持者相較於「在野黨主席無權代表台灣」的支持者高出一倍，高達63.7%國民黨也指出，求真民調顯示，中共中央台辦發布的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」60%民眾認為有益於台灣基層農漁民。57.5%滿意麗文主席於中共領導人面前侃侃而談的表現，更有58.9%民眾同意「鄭麗文做到了少數政治人物不敢做的事」承擔壓力，展現勇氣與自信來穩定局勢。求真民調也指出，鄭麗文公開提及「中華民國」、「三民主義」與「國父孫中山」，也有53.7%民眾認為成功守住台灣的對等尊嚴。對本次和平之旅整體表現，滿分十分，受訪民眾給予極高的8.57分，肯定鄭麗文與國民黨破冰的勇氣與守護中華民國尊嚴的表現。國民黨說，請民進黨正視主流民意，不要一味攔阻福國利民政策的推動。台海局勢的緊張，只會不斷限縮人民的生存空間。然而國民黨此次引述的求真民調，卻是2023年藍白破局時，遭國民黨質疑「假老二」民調機構。求真民調2024年得標北市府研考會市政滿意度民調，北市議員游淑慧當時也質疑，該公司民調大幅失真，「蔣市長的民調滿意度也要做假民調就對了」？