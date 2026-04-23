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過年領完年終換頭路！主計總處今（23）日公布，3月失業率為3.34%，較2月上升0.02個百分點。主計總處解釋，主因是今年農曆年是2月中旬，而往年在過年後都是員工離職、轉職之後的高點，因此認為是季節性因素，該數據仍為2001年、也就是26年來新低。據統計，3月失業人數為40.2萬人，失業率為3.34%，較2月上升0.02個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，失業率提升是因為過年後轉職潮，往年過完農曆年假之後，都會迎接年後轉職潮，約落在2月、3月，今年農曆年在2月中旬，因此就會反映在3月失業率。但她也補充，即便有出現回升，仍是2001年以來，也就是26年以來同月新低，強調目前勞動市場還是相當穩定，因為景氣穩定、尤其3月出口相當好，很多公司都在請人。然而，工時不足就業者3月為12.2萬人，較去年同期增加9000人，是否仍有許多不利因素？她表示，去年下半年開始因為美國關稅、傳產面臨中國傾銷等原因，讓工時不足就業者人數就往上升，即便後來關稅出爐、被美國高等法院駁回也仍舊維持，認為這樣的不確定因素仍存在。至於近期伊朗戰爭是否有帶來影響，她認為目前看不出有直接關聯。另外，近年30歲至34歲的青年勞動參與率正逐月下滑，從2019年全年平均的92.81%高點，去年跌至92.23%，最新3月則落至92.02%，即將跌破至91%，是否代表我國中堅工作人口正在面臨變化？譚文玲說該數據目前還突破9成屬於高點，而即便年輕人可能會從事部分工時、外送等非典型勞動，但仍會被計算進入勞動參與率，因此後續將會觀察主要下滑原因。