金曲樂團麋先生MIXER即將於5月在高雄打造「全帳篷」式馬戲團演唱會，由於6場門票早已秒殺，坊間竟出現瘋狂的黃牛亂象，原價票券被漫天喊價高達10 倍，引發歌迷崩潰。對此，麋先生急忙呼籲，千萬別購買、以免被詐騙。主辦單位也宣布最後釋票及加開「嗜愛動物RING視線遮蔽座區」，希望讓還沒有票券的朋友可以買到票。
麋先生開唱坊間出現10倍黃牛票！官方呼籲別買 另外加開視線遮蔽座區
而對於仍未搶到票、卻不願缺席的歌迷，主辦單位宣佈最後釋票及加開「嗜愛動物RING視線遮蔽座區」。麋先生表示：「每一個你，都是大馬戲團的一員。如果可以，我們不讓任何一個你缺席。」隨著演出日期逼近，麋先生親自參與每一個細節的誕生，也讓這座從無到有搭建而成的大馬戲團逐漸成形，準備迎接與歌迷共度盛大的6天6夜嘉年華。
超巨大馬戲帳篷成高雄新地標！團員場勘驚呼：太大了吧
除了票務爭議，演唱會場地已成為高雄市民最新的打卡熱點。這次麋先生斥資震撼搭設的超夢幻巨大馬戲帳篷，吸引高雄市民爭相朝聖，五位團員日前也特地南下視察工地，親自前往演唱會場地進行場勘，站在仍在趕工的現場，團員難掩興奮之情直呼：「太大了吧，已經很感動了，希望演唱會正式開始時，大家都可以一起玩得很開心。」鼓手逸凡更靈機一動，號召大家到現場玩手遊《皮克敏》，因為場地大到可以盡情走路探索、種花打蘑菇。
周邊吸金力太強！歌迷哀嚎：根本不讓人存錢
這次演唱會還有全新周邊商品，包含「大馬戲團燈場手燈」、「大馬戲團運動外套」及「一卡通」，精緻設計讓歌迷直呼「根本不讓人存錢」。麋先生也邀請歌迷提前準備入手周邊。至於先前告五人在直播中許願的「跳火圈」是否真的會出現？或是馬戲團經典的「空中吊環」真的會搬上舞台？各種異想天開的橋段讓這座從無到有搭建而成的「大馬戲團」更顯神祕，也讓歌迷更為期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而對於仍未搶到票、卻不願缺席的歌迷，主辦單位宣佈最後釋票及加開「嗜愛動物RING視線遮蔽座區」。麋先生表示：「每一個你，都是大馬戲團的一員。如果可以，我們不讓任何一個你缺席。」隨著演出日期逼近，麋先生親自參與每一個細節的誕生，也讓這座從無到有搭建而成的大馬戲團逐漸成形，準備迎接與歌迷共度盛大的6天6夜嘉年華。
超巨大馬戲帳篷成高雄新地標！團員場勘驚呼：太大了吧
除了票務爭議，演唱會場地已成為高雄市民最新的打卡熱點。這次麋先生斥資震撼搭設的超夢幻巨大馬戲帳篷，吸引高雄市民爭相朝聖，五位團員日前也特地南下視察工地，親自前往演唱會場地進行場勘，站在仍在趕工的現場，團員難掩興奮之情直呼：「太大了吧，已經很感動了，希望演唱會正式開始時，大家都可以一起玩得很開心。」鼓手逸凡更靈機一動，號召大家到現場玩手遊《皮克敏》，因為場地大到可以盡情走路探索、種花打蘑菇。
周邊吸金力太強！歌迷哀嚎：根本不讓人存錢
這次演唱會還有全新周邊商品，包含「大馬戲團燈場手燈」、「大馬戲團運動外套」及「一卡通」，精緻設計讓歌迷直呼「根本不讓人存錢」。麋先生也邀請歌迷提前準備入手周邊。至於先前告五人在直播中許願的「跳火圈」是否真的會出現？或是馬戲團經典的「空中吊環」真的會搬上舞台？各種異想天開的橋段讓這座從無到有搭建而成的「大馬戲團」更顯神祕，也讓歌迷更為期待。