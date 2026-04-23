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近日北市南港高中出現5例水痘個案感染事件，北市衛生局今（23）日表示，水痘非屬法定傳染病通報疾病，北市為保障學生健康對校園亦有進行傳染病監測通報作業。本案自17日接獲第1例通報，並於20日掌握群聚通報後，即開始關懷學生及進行衛教，4月21日及22日分別進行疫情調查與加強學校衛教宣導，截至今（23）日的通報資料及疫調結果共計有5名學生經醫師診斷為水痘，目前5名學生皆依本市各級學校校園疑似傳染病通報及相關防治作業之規範，請假在家休息。衛生局除督導學校加強環境清消及各項防治措施外，會持續密切監測本案之進展，並呼籲本市學校、補習班及安親課輔班，應落實通報及相關防治措施，同時提醒家長留意學童健康狀況，若有發燒、水泡疹症狀，應立即就醫及通知學校，並停止上學7天，或所有病灶完全結痂變乾再返校上課，避免疫情擴散。北市衛生局表示，水痘為病毒引起的高傳染性疾病，可經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，或經由被水疱液和黏膜分泌物汙染的器物而間接傳染。發病初期（紅疹出現前1至2天）症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約二至四星期內痊癒。水痘傳染期由出紅疹以前5天起（通常為前1至2天）到所有病灶結痂為止，在病人出現水痘疹前之際的傳染力最高。北市衛生局提醒學校和家長，預防水痘傳播應做好以下防範措施：1. 接種水痘疫苗，出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週2. 維持良好的個人衞生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。3. 居家及教室環境可使用500PPM漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。4. 保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。5. 勤洗手，並用正確的方法洗手。北市衛生局提醒，水痘疫苗為活性減毒疫苗， 接種後約有95％的人可產生抗體，可維持至少7年以上，目前出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，符合條件之幼兒應按時接種。不具有水痘抗體者，可在與水痘患者接觸後72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力，減輕疾病嚴重度。若有防疫相關問題，請致電臺北市政府衛生局防疫專線02-23753782或臺北市民當家熱線1999詢問。