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中方「讚賞」遵守「一個中國」原則的國家

日本政壇接連發聲

總統賴清德原定22日訪問史瓦帝尼，但非洲3個國家因中國施壓取消專機飛航許可，使得賴清德出訪行程臨時喊卡。對此，日本政界接連發聲，批評中國以外交壓力干預第三國決策，並表態支持台灣。日本官房長官木原稔表示，確保航空安全與保安等國際社會共同利益至關重要，所有相關國家都應以透明的方式運作。賴清德原定22日訪問我非洲唯一友邦史瓦帝尼，出席國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年暨史王58歲華誕慶典等慶祝活動。但同處非洲的印度洋島國塞席爾、模里西斯與馬達加斯加無預警取消專機飛航許可，導致行程暫緩。賴清德表示，「中國的威脅行為損害了現行秩序，再次凸顯了獨裁政權對國際秩序帶來的風險」，並說明取消非洲行程的經過。他指出：「就在我準備訪問史瓦帝尼前夕，飛行航線上的數個國家受到來自中國的壓力，突然撤銷了領空過境許可。」針對中方舉動，賴清德表示：「任何恐嚇或強制手段，都無法動搖台灣與世界接軌的決心，也不會損害對國際社會的貢獻。」並強調：「我們不向外部壓力屈服、與全球志同道合的夥伴建立友好關係的決心絕不動搖。」中國則讚賞了三個非洲國家。 路透社22日發布題為《中國讚賞拒絕台灣總統過境領空的非洲三國》報導，引述了國台辦發言人張晗的發言。中方在否認有經濟威脅嫌疑的同時，對這些國家「遵守『一個中國』原則的立場與『實踐』表示謝意」。針對此事，中國外交部曾主張：「世界上已不存在所謂的『中華民國』總統。」日本內閣官房長官木原稔在23日的例行記者會上，回答了相關提問。他說明：「我國不處於能掌握詳細事實關係的立場。」並表示，已知悉台灣方面說明，日本將持續關注相關情勢。木原稔進一步指出：「就一般論而言，確保航空安全與保安等國際社會共同利益至關重要，為此，所有關係領域透明化的運作也非常重要。」眾議員平沼正二郎在X轉發相關貼文表示，部分國家在中國壓力下撤銷了飛行許可，強調，透過威壓手段迫使第三國改變主權性判斷的行為「絕不應被允許」。受到中國制裁的參議員石平以強烈語氣批評，「這是中共獨裁政權，對於民主主義國家台灣的不合理干預與打壓」。他也強調，共享價值觀的國家不應容許此類行為，「在此強烈譴責習近平領導下中國的橫暴行徑，同時也要向重要的友好國家台灣表達聲援。我們與台灣同在！」「台灣女婿」參議員瀧波宏文也呼應指出，中國的威權壓力是自由民主國家難以接受的行為，，並引用賴清德臉書內容稱，「這再次顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害」。