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新竹市九甲埔地區去年傳出農地遭汞污染事件，地檢署近日偵結起訴涉案化學業者，卻有媒體質疑市府未在第一時間公布業者資訊是「惡意蓋牌」。對此，新竹市長高虹安透過臉書反擊，強調市府非但沒有包庇，反而是主動查出異常的單位，她為同仁感到委屈，必須站出來說句公道話。高虹安表示，整起案件是市府在例行監測中主動發現汞含量異常，隨即通報中央並啟動檢警環聯合查緝。她強調，全案是在地檢署檢察官指揮下依法偵辦，市府全程配合，資訊揭露也是依照程序審慎處理，甚至在發稿前還主動向檢方確認內容，與中央環境部的發布標準一致。她指出，第一線同仁沒日沒夜查緝污染，卻被惡意貼上「掩蓋」的標籤，這對認真做事的人來說不公平。新竹市府對污染與食安採取「零容忍」態度，目前受污染農地已啟動整治，後續將依法向業者追究責任與求償。高虹安呼籲社會大眾，城市治理雖然接受監督，但不應被不實訊息帶風向，她會持續守護市民的環境健康，也希望大家能看見團隊的努力，讓真相傳出去，「也讓第一線同仁知道，他們的努力沒有被忽視。」