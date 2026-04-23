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▲宋慧喬近年大多以俐落短髮造型亮相，成為不少女性的髮型範本。（圖／Song hyekyo IG@kyo1122）

▲▼宋慧喬難得以一頭烏黑大捲長髮出席珠寶活動，展現不同風情。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

韓國女神宋慧喬（喬妹）入行約30年，代表作有連續劇《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》及電影《黑暗榮耀》等，離婚6年多的她，目前重心放在事業上。宋慧喬近年大多以俐落短髮造型亮相，今（23）日突然以波浪長髮出席公開活動，推測是戴假髮上陣，讓粉絲大讚：「回歸顏值巔峰」、「這女人一點都不會老！」宋慧喬今天現身法國巴黎Chaumet高定珠寶活動，曝光的現場照片和影片，她以一頭黑亮大捲長髮、橘粉色蕾絲禮服示人，溫婉動人，這是她繼去年初在IG分享眉上瀏海搭配耳下捲髮的造型後，再次用戴假髮或接髮的方式以長髮出席工作場合。對於宋慧喬的短暫回到長髮造型，粉絲紛紛表示：「喬妹這是吃了保鮮劑吧，好美好優雅」、「女人一點不老的嗎，我小時候她就這樣了」、「歐尼一直都很美啊」、「髮型很重要」、「這個妝造太適合了，好看」、「又美回去了」、「長髮好嫩！」不過也有人說：「職業生涯太長了，長髮看過，短髮也看過，沒啥驚喜感。」去年初，宋慧喬上劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，訪談中首度公開談及離婚後的低潮心境，她表示，出道28年來飽受流言蜚語困擾，尤其離婚後心情極度低落，獨自承受外界壓力達數年之久。宋慧喬透露，這段痛苦期持續約5年，她透過好友編劇盧熙京建議，每天寫感謝日記、練習自我肯定與愛自己，學會接納自我並將感受置於首位，才逐步走出陰霾，也讓她當時宣傳電影《黑祭司2》時，已經能從容面對過去。