摩斯漢堡表示，報稅季「MOS超值省」17張優惠券激省攻略，10元多一件、超值獨享個人「套餐省60元」，5月1日勞動節當天加碼「
大杯咖啡買一送一」；漢堡王則幫大家月底省錢，15塊雞塊99元、平均一塊6.6元開吃，加碼「挖堡再加碼優惠券」，最低57折起。
摩斯漢堡：買一送一！10元多一件、套餐省60元 報稅季17大優惠券
4月底不只要省錢守住荷包，又要迎接5月報稅季，摩斯漢堡搶先預告「MOS超值省」優惠券重出江湖！5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️飲料2杯99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
漢堡王：雞塊6.6元！最低57折起 8大速食優惠券
漢堡王表示，即日起至5月17日連續25天，推出8大「挖堡再加碼優惠券」，最低57折起：
◾️點心分享餐79元起！2份蘋果派特價79元起、2份大薯條特價89元、2份雞薯條也是特價89元，15塊雞塊特價99元、平均一塊雞塊才6.6元！
◾️雙堡加倍爽119元起！「Q彈海老堡＋洋蔥圈烤牛堡」119元、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡」149元。
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4月底不只要省錢守住荷包，又要迎接5月報稅季，摩斯漢堡搶先預告「MOS超值省」優惠券重出江湖！5月1日至5月31日，17張優惠券激省攻略：
◾️買一送一！5月1日當天，全台門市免券爽喝，大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。
◾️10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️飲料2杯99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
漢堡王表示，即日起至5月17日連續25天，推出8大「挖堡再加碼優惠券」，最低57折起：
◾️點心分享餐79元起！2份蘋果派特價79元起、2份大薯條特價89元、2份雞薯條也是特價89元，15塊雞塊特價99元、平均一塊雞塊才6.6元！
◾️雙堡加倍爽119元起！「Q彈海老堡＋洋蔥圈烤牛堡」119元、「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡」149元。