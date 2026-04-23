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微控制器廠雅特力-KY今（23）日公布2026年第一季財報，歸屬母公司業主淨利季增近9成、年增近4倍，單季每股純益（EPS）達1.16元。雅特力首季合併營收達6.53億元，月增51%，年增75%，毛利率35%，歸屬母公司業主稅後淨利為0.68億元，季增89%，年增386%。雅特力強調，第一季的成長動能並非仰賴單一產品或特定客戶，而是來自長期推動的多元化布局。既有客戶的多項新產品陸續轉入量產，深化了應用滲透率，公司策略性切入多個新興客群，初期出貨量的顯著放大，為營收注入了強勁的新動能。在應用領域方面，雅特力在高技術門檻的AIoT市場已迎來收割。去年投入開發的高階電競鍵盤與滑鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等產品，在第一季均已開始貢獻實質營收。雅特力表示，晶圓代工、封測及記憶體等價格調漲，客戶為規避漲價風險積極拉貨，今年營收可望成長60%，其中本季是今年營運高峰，上半年表現將優於下半年。雅特力23日股價收在漲停價位140元。