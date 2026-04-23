微控制器廠雅特力-KY今（23）日公布2026年第一季財報，歸屬母公司業主淨利季增近9成、年增近4倍，單季每股純益（EPS）達1.16元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雅特力首季合併營收達6.53億元，月增51%，年增75%，毛利率35%，歸屬母公司業主稅後淨利為0.68億元，季增89%，年增386%。

雅特力強調，第一季的成長動能並非仰賴單一產品或特定客戶，而是來自長期推動的多元化布局。既有客戶的多項新產品陸續轉入量產，深化了應用滲透率，公司策略性切入多個新興客群，初期出貨量的顯著放大，為營收注入了強勁的新動能。

在應用領域方面，雅特力在高技術門檻的AIoT市場已迎來收割。去年投入開發的高階電競鍵盤與滑鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等產品，在第一季均已開始貢獻實質營收。

雅特力表示，晶圓代工、封測及記憶體等價格調漲，客戶為規避漲價風險積極拉貨，今年營收可望成長60%，其中本季是今年營運高峰，上半年表現將優於下半年。

雅特力23日股價收在漲停價位140元。

相關新聞

台股爆量、震盪逾千點收盤下跌164.32點　台積電漲30元

新代3月獲利年增106%！EPS狂飆8.13元　AI應用、機器人引擎點火

AI狂潮來襲！康和證券：未來人形機器人產業規模有望超越全球GDP

樹宇機器人每秒狂奔10公尺破紀錄！廠商豪言：下一版就超越博爾特

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...