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▲李南熙演藝生涯橫跨舞台劇、電影與電視領域超過40年，為業界公認的實力派「戲骨」。（圖／翻攝自ytn.co.kr）

韓國影帝、資深演員李南熙（이남희）今（23）日傳出過世的消息，享壽64歲，死訊已經經由親友證實，熱愛表演的他，2025年還登台演出《推銷員之死》，甚至生命最後一刻都還在準備舞台劇，展現高度的專業精神，令各界感到惋惜。據韓媒報導，家屬表示，李南熙在22日下午5點病逝，透露他雖然受病痛折磨，但直到生命消逝前都還在為演出的舞台劇做準備，據了解，李南熙的靈堂設於新村世福蘭斯醫院，預計在24日上午10點20分舉行告別式。李南熙演藝生涯橫跨舞台劇、電影與電視領域超過40年，為業界公認的實力派「戲骨」，從1983年以舞台劇《安提格涅》正式出道以來，他憑深厚的表演功底，先後奪下韓國戲劇協會演技獎、東亞戲劇獎等殿堂級榮譽，奠定李南熙在戲劇界不可撼動的地位。影視作品方面，李南熙最為粉絲熟知的代表作包括在驚悚電影《黑祭司》中飾演令人印象深刻的「祭司」一角，以及在政治大作《鋼鐵雨：深潛行動》與古裝巨作《六龍飛天》中的精湛演出，近年他更活躍於Netflix影集《無聲蛙鳴》與《戀人》等話題新作。