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▲黃奇斌（左起）、姚以緹、游薇琳、丁寧、五木、春風在稱《死亡賭局》首映典禮上再度聚首。（圖／英傑哆影業提供）

▲游薇琳（如圖）年紀小小，卻因為演出《死亡賭局》和春風相處融洽。（圖／英傑哆影業提供）

▲丁寧自認長相偏壞，喊話請大家找她演反派。（圖／英傑哆影業提供）

春風（洪瑜鴻）最新電影《死亡賭局》即將在明（24）日起全台上映，首映記者會上再被問到他近日稱這部片「還好」，他解釋：「我很老實，不要給人家有太大的期待。」但朋友們已包場。片中丁寧扮演關鍵角色「陳議員」，難得挑戰反派演出，她和春風來自同一個小鎮，彼此的爸爸都認識，她形容「機率比中樂透還低」，但為了角色關係，反而不能有太熟的感覺，直呼：「拍片的時候就希望他不要一直找我聊天，怕一聊下去就把角色聊掉了。」《死亡賭局》有拿人命當籌碼的黑暗情節，春風扮演因假球風暴陷入人生谷底的前職棒投手，必須在天亮前找出爸爸被標上高達1億元死亡賭注的背後真相，被迫在利益、親情與生存之間做出殘酷抉擇。丁寧打趣說道：「他沒拍戲前就跟我認識，真的很討厭，他就去好好當歌手就好了，來搶我們演員飯碗，氣的是又演得很好。」和他演對手戲，最難的是要拉開彼此的距離，一點「熟人」的感覺都不能有，更悶的是春風後來請全劇組吃龍蝦，丁寧剛好就不在，無緣一飽口福。春風很會靠食物搞定同片其他演員，與她有不少對手戲的女童星游薇琳，就對他讚賞不已：「他內心滿善良的，會主動找我去散步聊天，還會請我吃炸雞。」春風自稱看到游薇琳殺青很難過，還因此哭了，走不太出來，在拍戲空檔還跟她聊了很多「不能跟別人講」的祕密，也告訴她：「成績不好沒關係，但要孝順父母。」拍夜戲的時候，只要導演一喊「卡」，就會要游薇琳趕快抽空瞇一下，就怕她累到，真的很像當成自己的女兒。對於春風認為《死亡賭局》只是「還好」，與他有感情戲的姚以緹並不贊同，反而覺得這部片的類型很特別，執行的也蠻好，其實可看性不錯。丁寧則是自己覺得長得像壞人，偏偏很少被找去演反派，她一直都很想耍狠、使壞，這次就把握難得的機會，卯足勁想把自己角色演得很狠，向外界喊話：「歡迎大家來找我演反派，麻煩『角頭七』來找我！」期盼能夠演黑道大姐大，而不是黑市夫人。晚上的首映典禮，春風、黃奇斌、丁寧、姚以緹、游薇琳、五木等要角首度全員合體，更祭出「憑票根抽現金」的活動，讓春風眼睛一亮直說：「那我也要去抽！他歌而優則演，電影作品越來越多，跨界發展頗為亮眼，《死亡賭局》是他今年領銜主演的新片，票房反應受到外界矚目。