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行政院日前陸續核定調高警勤加給和消防危險加給加成，內政部次長吳堂安今（23）日鬆口，也將替空勤總隊人員爭取加給、津貼，並已跟人事總處溝通。空勤總隊副總隊長林國強透露，空勤飛行員薪資約落在13到15萬，民間一般則是15萬以上，加上不少飛行員是軍中退伍，若在民間服務還可續領退休俸，加起來大概有20多萬，因此不少飛行員因薪資問題離開空勤總隊，目前也有約20名缺額。內政部部務會報後記者會今移師交通部民用航空局臺北航站舉行，主要說明空勤總隊空中救援能量與臺北松山駐地興建工程進度報告。針對空勤總隊人員缺乏部分，林國強透露，空勤編制是100人，目前為止有80人，所以還有20名的缺額，而空勤每年透過高考、約聘僱方式招考補足，但籌補速度遠不及離開的速度。這兩年有 5 位同仁離開，不是屆齡退休，就是被民航公司挖角。林國強說，空勤總隊要培養一個機長，從副駕駛培養到正駕駛，大概要飛行500小時的時間，黑鷹直升機每小時的成本是34萬，海豚直升機大概27萬，一個新進人員即便以前有經驗，進空勤總隊所花費的成本，一個飛行員到機長要1億多台幣，所以大部分都是因為薪資問題，離開空勤總隊去外面民航飛行，而民航也最愛挖空勤的機長，因為具備全部功能性的操作面。林國強透露，目前飛行員的薪資約落在13到15萬，底薪大概4到5萬，但還有專業、飛行加給跟值班費等，而民間一般是15萬以上，不過進到空勤總隊的飛行員大部分都是從軍20年退伍的有退休俸，若在公家服務退休俸要停止撥付，但去民航公司可以續領，所以差距就差在這。內政部常務次長吳堂安補充，空勤總隊其實這20年來對海豚、黑鷹都充滿熱情，未來在薪資部分，也希望讓空勤總隊的正副駕駛可以盡量留在公家服務，所以在薪資跟專業加給部分，也會比照警消爭取，內政部也跟人事總處溝通，希望薪資不要跟外面差太多，盡量調升。