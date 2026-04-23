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延宕許久1.25兆軍購案，立法院在今（23）日進行協商，藍白整合共識，軍購特別預算可提升到8千億以上，但民進黨立委吳思瑤對此並不買帳，表示國民黨目前唯一正式提出的版本，仍是打完三折後的3800億元，在關鍵的政黨協商前夕，藍營發言體系甚至大炒疑美論，宣稱川普可能會在「川習會」後收回軍購，似乎正在刻意拖延時程。吳思瑤質疑，國民黨的論調與北京的立場雷同，先前「鄭習會」結束後，便有媒體揭露北京要求國民黨將軍購案拖延至川習會後的內幕，如今國民黨的說法究竟是預言，還是國共之間早有「內線」默契？她擔憂，這種以拖待變的策略，不僅是在挑戰台美互信，更是將台灣的國家安全當作政治籌碼。吳思瑤揭露藍白陣營最想刪除的「王牌」，正是美方高度重視且中共最為忌憚的無人機防禦系統，她強調「台灣自主建構無人機產業鏈具有極高的急迫性，這足以讓解放軍在侵台時付出慘烈代價」，根據中國內部的兵推結論顯示，一旦台灣建立起完善的無人機作戰系統，解放軍犯台的成功率將大幅下降，甚至變得毫無把握。吳思瑤痛批，藍白陣營現在鎖定刪減的項目，恰恰就是中共的底牌，他們正試圖親手砍掉，台灣國防最強大的王牌。