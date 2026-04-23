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台北市南港高中驚傳水痘群聚感染，一名班級33人竟有8人確診，引發家長與學生集體恐慌。台北市議員游淑慧接獲陳情指出，校方因「怕麻煩、怕補課」而消極應對，令人錯愕的是，當游淑慧追問教育局停課標準時，得到的答案竟是「由家長投票決定」，她痛批防疫應是專業判斷，校方、教育局、衛生局三方，將責任甩鍋給資訊不對稱的家長，簡直是在賭運氣。家長質疑「打了疫苗為何還感染」，游淑慧點出，目前的公費水痘疫苗僅一劑，保護力約只有10年，這批高中生現年16、17歲，正處於疫苗效力消退的「保護空窗期」，在校園高密度接觸下極易發生突破性感染。這顯示出南港高中的事件並非單一個案，而是現行疫苗政策在青少年階段，早已出現嚴重的防禦缺口。游淑慧直言，教育局與衛生局應立即建立更清楚的校園水痘群聚應變標準，防疫判斷是否應由專業機關負責。另外，青少年感染水痘的併發症風險比幼童更高，不能僅靠家長投票來處理公衛危機，她也建請北市府評估補強「第二劑公費水痘疫苗」，讓青少年的保護力續航，徹底堵住這場校園防疫漏洞。