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日前發生捷克籍登山名人「跑山獸」（Petr Novotny）協尋山難民眾，事前告知需收費但事後卻遭批是「賞金獵人」事件，使得「搜救使用者付費」機制再被討論。空勤總隊副總隊長林國強今（23）日坦言，空總在體制內並沒有相關法規支持收費，且空總是執行機關，若收費恐被認為「我為了收費去救人」，恐在社會氛圍上比較不妥；內政部次長吳堂安則說會再來研究不會濫用，會從別的方式來研議。內政部部務會報後記者會今移師交通部民用航空局臺北航站舉行，主要說明空勤總隊空中救援能量與臺北松山駐地興建工程進度報告。媒體詢問空勤總隊在空中救難比例非常高，但有些違規登山事件常被批評「直升機當小黃」爭議，空勤總隊本來是全民買單，是否考慮使用者付費機制？空勤總隊副總隊長林國強說，空勤總隊每小時飛行成本很高。黑鷹直升機要34萬，海豚直升機則是27萬，一趟救援基本是2個小時，一次出動就是60多萬，但空勤執行任務不分族群、性別、人種，任務單一來，只要天候條件許可就出動。林國強說，因為空勤總隊在整個體制內並沒有相關法規面支持收費，且空勤總隊是執行機關，若收費的話，恐在社會氛圍跟討論度，他覺得會往負面方向想，「如果反面來講的話，我為了收費去救人，這個會不會產生社會上的疑慮」林國強說，空勤總隊的派單都經過國搜中心的嚴格審核，要在限制條件內起飛執行任務，在這樣的精神下，空勤總隊要立法使用者付費，他個人覺得社會氛圍上比較不妥，但他也相信政府會有機制出來，空勤總隊也有被邀請去做相干法制面的討論。內政部次長吳堂安則說，當國人有受到生命財產安全的時候，救難優先，空勤總隊是執行機關，不是收費單位，國搜中心本身在案件部分，只要一收到有需要緊急救難的話，以空勤總隊立場就是接到命令趕快去救。在收費這的部分，未來都會研究、不濫用啦，這部分都會再另外從別的方式來研議。以上。